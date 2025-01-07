西藏定日縣規模6.8地震災情傳出 房屋倒塌、已知32人遇難

大陸西藏日喀則市定日縣7日上午9時5分規模6.8地震。新華社報導，定日縣證實，縣城及周邊震感十分明顯，震央附近有不少房屋倒塌。從西藏自治區地震局獲悉已有人員遇難，涉及定日縣的長所鄉、曲洛鄉、措果鄉等3個鄉。

新華社指，截至7日11時50分，日喀則市定日縣地震已造成32人遇難、38人不同程度受傷，上千間房屋受損。目前西藏自治區已啟動二級響應。

另外，7日上午10時27分在西藏日喀則市定日縣（北緯28.51度，東經87.47度）再度發生規模3.8地震，震源深度10公里。截至7日上午10時，共記錄到規模3以上餘震5次，其中規模3-3.9有2次、規模4-4.9有3次，最大餘震規模4.4，距主震震央約18公里。

大陸官媒陸續公布災區搜救狀況，新華社報導，定日縣縣長扎西頓珠表示，地震發生時定日縣震感特別明顯，當地正緊急聯繫各鄉鎮瞭解地震影響；另據定日縣長所鄉通來村駐村工作隊工作人員表示，地震發生時，通來村有房屋倒塌，傷亡情況正在了解中。

央視報導，西藏消防總隊已啟動「跨區域地震救援響應預案」，按照管理、搜索、營救、戰勤、醫療5大模塊，分別調集昌都、林芝、山南、那曲、阿里5個市地支隊、5支輕型地震搜救隊，共計337名救援人員、75輛車、4隻搜救犬、7030件套裝備集結。

目前共接報7起相關警情，分別集中在日喀則市定日縣長所鄉通來村、嘎旦村，扎果鄉曲洛村，拉孜鄉錫欽鄉房屋大部分倒塌，有人員被困；日喀則市委宣傳部表示，定日縣、拉孜縣震感強烈，部分房屋出現倒塌，部分地方通訊電力中斷，具體情況正在核實中。

中國地震台網測定，7日9時5分在西藏日喀則市定日縣（北緯28.5度、東經87.45度）發生規模6.8地震，震源深度10公里，地震周邊5公里內的村莊有塘仁村、雪珠村、嘎熱果吉村、美朵村、查吉、拉倉、康窮；20公里內的鄉鎮有措果鄉、曲洛鄉。震央5公里範圍內平均海拔約4259公尺、震央20公里範圍內人口約6900人、震央20公里範圍內有3個鄉（鎮、街道）、27個村。