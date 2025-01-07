中國擴大實施「兩新」政策 8日舉行記者會
中國國務院新聞辦將於明天舉行政策記者會，由國家發改委副主任趙辰昕與財政部、商務部、中國人民銀行與市場監管總局負責人介紹「兩新」政策。「兩新」政策指的是設備更新與以舊換新政策。
綜合陸媒報導，中國國家發改委副秘書長袁達3日在國新辦舉行的「中國經濟高質量發展成效」系列記者會上公布，今年要加力擴大實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」（國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設）項目。
有關「兩新」政策，袁達當時在會上宣布，中國將對個人消費者購買手機、平板、智慧手錶手環等3類數位產品給予補貼。這項宣示隨即引發市場關注，不過具體政策如何實行，官方僅在會上表示「將儘快公布今年加力擴圍實施『兩新』政策的具體方案」。
明天的記者會將於上午10時舉行，由發改委、財政部、商務部、中國人民銀行、市場監管總局有關負責人介紹「兩新」政策情況，並回應記者提問。外界關注官方「兩新」政策的具體內容，以及會如何提振市場信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言