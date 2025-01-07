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中國擴大實施「兩新」政策 8日舉行記者會

中央社／ 台北7日電

中國國務院新聞辦將於明天舉行政策記者會，由國家發改委副主任趙辰昕與財政部、商務部、中國人民銀行與市場監管總局負責人介紹「兩新」政策。「兩新」政策指的是設備更新與以舊換新政策。

綜合陸媒報導，中國國家發改委副秘書長袁達3日在國新辦舉行的「中國經濟高質量發展成效」系列記者會上公布，今年要加力擴大實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」（國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設）項目。

有關「兩新」政策，袁達當時在會上宣布，中國將對個人消費者購買手機、平板、智慧手錶手環等3類數位產品給予補貼。這項宣示隨即引發市場關注，不過具體政策如何實行，官方僅在會上表示「將儘快公布今年加力擴圍實施『兩新』政策的具體方案」。

明天的記者會將於上午10時舉行，由發改委、財政部、商務部、中國人民銀行、市場監管總局有關負責人介紹「兩新」政策情況，並回應記者提問。外界關注官方「兩新」政策的具體內容，以及會如何提振市場信心。

中國人民銀行 手錶 記者會

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