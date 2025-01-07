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西藏日喀則市定日縣規模6.8地震 傷亡未明

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
7日9時05分在西藏日喀則市定日縣發生規模6.8地震，震央周邊200公里內近5年來發生規模3以上地震共29次，本次是最大地震。圖取自中國地震台網
7日9時05分在西藏日喀則市定日縣發生規模6.8地震，震央周邊200公里內近5年來發生規模3以上地震共29次，本次是最大地震。圖取自中國地震台網

中國地震台網測定，7日9時5分在西藏日喀則市定日縣（北緯28.50度，東經87.45度）發生規模6.8地震，震源深度10公里，屬淺層地震。據報現場屬中國靠近尼泊爾的邊境地區，居住人口較少。目前未有傷亡報告。

據了解，本次地震周邊5公里內的村莊有塘仁村、雪珠村、嘎熱果吉村、美朵村、查吉、拉倉、康窮，20公里內的鄉鎮有措果鄉、曲洛鄉。震中5公里範圍內平均海拔約4,259公尺。

此外，震央距定結縣34公里、距定日縣36公里、距拉孜縣67公里、距薩迦縣71公里、距昂仁縣92公里，距日喀則市164公里，距拉薩市379公里。

據中國地震台網速報，震央周邊200公里內近5年來發生規模3以上地震共29次，本次是最大地震。

地震 尼泊爾 西藏

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