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提振股市 中國限制大型基金拋售股票

中央社／ 台北7日電

中國股市2025年開局第一週表現不如預期，上交所、深交所與外資機構舉行座談會，呼籲外資對中國保持信心之際，路透社援引消息指出，中國主要證券交易所要求共同基金公司限制拋售股票，要求每日「買多於賣」，以穩定市場情緒。

路透社報導，至少4家大型共同基金在去年12月31日、今年1月2日與3日，接到滬深證券交易所來電，要求他們每天買入的股票數量要多於賣出的股票數量。

這項指示是在陸股2025年開年首週大幅下跌後發出，以及市場擔心美國即將上任的總統川普會對中國商品加徵關稅，給已經疲軟的經濟帶來更大壓力。

消息人士指出，這些基金可賣出股票，但若總賣出金額超過了購買金額，則必須迅速增加更多持股，以填補差距。

這名人士補充，這類指示有可能成為常態，去年初時也曾有類似的要求。

報導指出，由於事件敏感的關係，受訪者需要匿名報導；上證所與深交所沒有立即回應置評請求。

上交所與深交所近日與機構會面，以進一步增強投資者信心。去年12月的中央經濟工作會議強調，穩定股票與房地產市場是2025年主要優先事項。

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