快速擴編 印尼成為金磚國家第10個會員國

中國扮演關鍵角色的「金磚國家」持續擴大規模。繼2024年1月新增阿拉伯聯合大公國、伊朗等4個會員國後，昨天又正式宣布將印尼納為新會員國，這使得金磚國家會員國增至10國。

央視新聞報導，金磚國家（BRICS）2025年輪值主席國巴西6日發表公告，宣布印尼成為金磚國家正式會員國。在此之前，印尼是在今年1月1日與其它8國先成為金磚國家的「夥伴國」。

至此，金磚國家共有10個會員國及8個「夥伴國」。其中10個會員國包括創始會員中國、俄羅斯、印度、巴西，2010年12月加入的南非，2024年1月1日加入的伊朗、衣索比亞、埃及和阿拉伯聯合大公國，以及昨天加入的印尼。此外，阿根廷與沙烏地阿拉伯曾於2023年8月獲邀加入會員國，但兩國至今並未加入。

至於金磚國家8個「夥伴國」，分別為馬來西亞、泰國、白俄羅斯、玻利維亞、古巴、哈薩克、烏玆別克及烏干達。

在金磚國家成員中，中國一直被認為扮演關鍵角色。而外界普遍認為，在金磚國家擴增會員國及設置「夥伴國」等行動上，中國是最重要的推動者，旨在拉攏全球開發中國家對抗歐美國家。

中國外交部昨天深夜以不具名發言人答記者問名義說，中方歡迎並熱烈祝賀印尼成為金磚正式成員。印尼作為開發中大國和「全球南方」重要力量，「高度認同」金磚精神，積極參與「金磚+」合作。印尼正式加入金磚，符合金磚國家和「全球南方」共同利益，相信將為金磚機制發展作出積極貢獻。

中國外交部發言人提到，「金磚國家」是促進「全球南方」團結合作的重要平台，推動全球治理體系變革的重要力量，始終致力於「維護多邊主義、捍衛公平正義、促進共同發展」。金磚大家庭迎來新成員，順應「全球南方群體性崛起」的歷史大勢。

發言人說，中方願與印尼及其他金磚成員一道，攜手構建更加「全面、緊密、務實、包容」的夥伴關係，促進「大金磚合作」高質量發展，為推動構建「人類命運共同體」作出更大的「金磚貢獻」。

「金磚國家」始於高盛（Goldman Sachs）2001年研究報告中提出的概念，取巴西、俄羅斯、印度、中國的英文國名第1個字母BRIC（與磚塊brick諧音）為名。2006年起，4國外長等官員逐漸形成定期會晤機制，並自2009年起每年舉行元首峰會至今。2010年納入南非為第5個會員國後，將名稱改為BRICS。