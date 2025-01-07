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軍工系出身 陸工信部長金壯龍缺席中紀委大會引議

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
出身軍工系的大陸工信部部長金壯龍缺席6日的中共中紀委會議，引發揣測。（中新社）
出身軍工系的大陸工信部部長金壯龍缺席6日的中共中紀委會議，引發揣測。（中新社）

大陸「軍工系」反腐風暴仍在延燒，中共中央紀律檢查委員會6日在北京召開第四次全體會議，但港媒《星島日報》注意到，從央視新聞聯播畫面顯示，出身航天系統的大陸工信部部長金壯龍以及多名軍方上將，缺席中紀委大會。

大陸國家主席、中共總書記習近平在會上發表講話指出，腐敗是中共面臨的最大威脅，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，有任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，「都將犯顛覆性錯誤」。習的講話也將為今年中紀委工作定調。

新華社報導，中共中紀委大會上，「中央和國家機關各部門、各人民團體、軍隊有關單位主要負責同志等參加」。但新聞聯播顯示，大陸工信部部長金壯龍繼2日沒有陪同總理李強在山東濟南調研，也缺席昨天的大會。他原應坐在國家民委主任潘岳與科技部長陰和俊之間，但未見人影。

金壯龍出身航天系統，曾任上海航天局局長、中國航天科技集團副總經理、中國商用飛機公司總經理、董事長、中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。

該報導稱，近期原上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松，也曾任上海航天局（中國航天科技集團第八研究院）局長。曾任上海航天局局長的袁潔（原中國航天科工集團董事長袁潔）、代守侖（原黑龍江牡丹江市委書記），也傳出落馬。

近年隨著共軍反腐，軍工系統大震蕩，多名軍工巨頭落馬。上月缺席晉銜儀式的4上將，包括陸軍司令員李橋銘、原陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，也未參加中紀委大會。

上海 中共 中紀委

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