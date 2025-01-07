聽新聞
0:00 / 0:00
陸外交部發言人 首見「八○後」
大陸外交部新任發言人郭嘉昆昨天主持例行記者會，成為大陸外交部第卅五任發言人。郭嘉昆也是大陸外交部首位「八○後」（一九八○年後出生者）發言人。
目前大陸外交部共有華春瑩（副部長兼新聞司長）、毛寧、林劍和郭嘉昆等四位發言人。
大陸外交部昨例行記者會上，郭嘉昆由林劍介紹亮相，正式主持記者會。林劍指出，郭嘉昆副司長（新聞司）在外交部工作近廿三年，有豐富外交經驗和良好溝通能力，希望大家像支持歷任發言人一樣，支持郭嘉昆的工作。
郭嘉昆表示，將竭盡所能及時準確闡述中國外交政策，講好中國式現代化的精彩故事，幫助各位用手中的筆、鏡頭和麥克風，向世界展示一個真實立體全面的中國。
公開資料顯示，郭嘉昆一九八○年八月生，蒙古族人，曾任大陸駐聯合國代表團三秘，外交部非洲司副處長，外交部政策規畫司處長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言