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陸外交部發言人 首見「八○後」

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸外交部新任發言人郭嘉昆六日正式亮相，他也是該部首位「八○後」發言人。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部新任發言人郭嘉昆六日正式亮相，他也是該部首位「八○後」發言人。圖／取自大陸外交部官網

大陸外交部新任發言人郭嘉昆昨天主持例行記者會，成為大陸外交部第卅五任發言人。郭嘉昆也是大陸外交部首位「八○後」（一九八○年後出生者）發言人。

目前大陸外交部共有華春瑩（副部長兼新聞司長）、毛寧、林劍和郭嘉昆等四位發言人。

大陸外交部昨例行記者會上，郭嘉昆由林劍介紹亮相，正式主持記者會。林劍指出，郭嘉昆副司長（新聞司）在外交部工作近廿三年，有豐富外交經驗和良好溝通能力，希望大家像支持歷任發言人一樣，支持郭嘉昆的工作。

郭嘉昆表示，將竭盡所能及時準確闡述中國外交政策，講好中國式現代化的精彩故事，幫助各位用手中的筆、鏡頭和麥克風，向世界展示一個真實立體全面的中國。

公開資料顯示，郭嘉昆一九八○年八月生，蒙古族人，曾任大陸駐聯合國代表團三秘，外交部非洲司副處長，外交部政策規畫司處長。

外交部 記者會

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