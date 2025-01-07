習習近談腐敗：存量未除 增量還持續

中共二十屆中央紀委四次全會六日至八日在北京召開，經過去年的高階官員涉貪違法違紀等情況，今年會議上中共總書記習近平再度重申「腐敗是我們黨面臨的最大威脅」，並強調腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生。他更警告說，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。

據新華社消息，習近平昨天出席會議時表示，堅持有腐必反、有貪必肅，不斷純潔幹部隊伍，維護了中共黨的形象，鞏固了紅色江山。他重申腐敗是中共面臨的最大威脅，並指當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

習近平要求反腐敗鬥爭必須堅定不移，聲稱任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。他還指，要始終保持反腐敗高壓態勢，對重點問題、重點領域、重點對象著重抓、著力查，深化受賄行賄一起查。

中共政治局常委、中紀委書記李希在主持會議時強調要「堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進」。

中央紀委國家監委網站連日來刊發多篇文章，鋪陳此次全會。其中一篇署名為「新華社記者」的文章強調，去年中央紀委國家監委網站公開發布的落馬「中管幹部」（中組部備案幹部，一般指副部級以上）達五十八名，多名身居高位的「一把手」任上被查，文章稱「共產黨員並非生活在真空之中，總有病毒病菌隱形變異、潛滋暗長」。