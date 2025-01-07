中國外長新年首訪非洲 西方在非洲的影響力正在減弱

（德國之聲中文網）分析人士指出，盡管全球資本和投資者都在為美國當選總統特朗普重返白宮做准備，烏克蘭和中東的戰爭以及歐洲國內政治讓德國和法國部長們忙得不可開交，但中國外交部長王毅出訪納米比亞、剛果（布）、乍得和尼日利亞凸顯了中國與非洲合作的政策連續性。

王毅的訪問將持續到周六（11日）。

作為世界第二大經濟體的中國正在加大對負債累累的非洲大陸的財政支持，並尋求達成更多關鍵礦產交易，尋找吸收其出口的市場。

中國-全球南方項目(China Global South Project)網站共同創辦人埃裡克·奧蘭德(Eric Olander)表示：“中國外長每年去哪些國家進行訪問的決定很少遵循任何外部邏輯。但中國在非洲引起了共鳴，提醒人們中國對非洲大陸的一貫承諾，與美國、英國和歐盟的做法形成鮮明對比。”

中國新任外交部發言人郭嘉昆周一在外交部新聞例會上說，中方始終認為，非洲從來不是“被遺忘的大陸”，而是“活力的源泉”和“發展的熱土”。

隨著中國經濟放緩，非洲為中國國有基礎設施建設公司提供了一條急需的渠道，這些公司在負債累累的地方政府推遲支出的情況下苦苦爭取項目。非洲也為中國電動汽車和太陽能電池板提供了市場，而美國和歐盟認為中國在這些領域產能過剩。

非洲在聯合國擁有50多張選票，這也有助於推動北京重塑多邊機構和重新解釋全球規範的努力，使其更符合其利益，特別是在人權等問題上。

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睿納新國際咨詢公司（Development Reimagined）創辦人芮婉潔（Hannah Ryder）說：“中國已成為非洲政策的核心，既是行動者，也是靈感來源。”

爭奪非盟委員會主席職位的幾名候選人在2月份選舉前大談北京改善非洲制造業能力以及中國在大眾教育方面取得的成就。

王毅將訪問的剛果共和國接任中非合作論壇（FOCAC）非方共同主席國，該論壇為中非關系制定了議程。這也表明中國致力於落實去年峰會的成果。去年，中國承諾在未來三年向非洲提供510億美元的財政支持。

分析人士稱，北京也開始在地區安全問題上展現自己的存在感，這在一定程度上解釋了為什麼王毅將訪問乍得。

上個月，法國開始從乍得撤軍。此前該國政府意外終止了一項防務合作協議，該協議使法國成為該地區打擊伊斯蘭武裝分子的重要西方盟友。

中國-全球南方項目網站共同創辦人奧蘭德說：“中國一直是撒哈拉和西非地區新建軍政府可靠而穩定的合作伙伴。”

他說：“對於認為西方在該地區的影響力正在減弱的法國和美國來說，中國的存在被視為‘有爭議的’，但從非洲的角度來看，情況則截然相反。”

（路透社）

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