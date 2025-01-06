「腐敗是最大威脅」 習近平中共中紀委全會發言：鬆懈手軟將犯顛覆性錯誤

中共二十屆中央紀委四次全會6日至8日在北京召開，中共總書記習近平出席時再度重申「腐敗是我們黨面臨的最大威脅」，他並強調「當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」，更警告說，「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。

據新華社消息，習近平6日上午在中共第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議上發表重要講話。他表示要始終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰。

習近平強調，腐敗是「我們黨」面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。進入新時代，「我們堅持有腐必反、有貪必肅，不斷純潔幹部隊伍，維護了黨的形象，鞏固了紅色江山，贏得了確保黨不變質、不變色、不變味的歷史主動」。

他並指，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重」。他要求，反腐敗鬥爭必須堅定不移，「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。要堅決澄清各種錯誤認識，廓清思想迷霧，進一步堅定反腐敗鬥爭的決心和信心。

習近平指出，要推進政治監督具體化、精準化、常態化。嚴格執行黨的紀律，準確運用「四種形態」，實事求是、毋枉毋縱，抓早抓小、防微杜漸，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來。要深入推進風腐同查同治。始終堅持零容忍，把中央八項規定作為鐵規矩、硬槓槓，始終保持反腐敗高壓態勢，對重點問題、重點領域、重點對象著重抓、著力查，深化受賄行賄一起查，堅決清除系統性腐敗風險隱患。

中共政治局常委、中紀委書記李希在主持會議時指出，要「堅定信心、敢於鬥爭，認真履行全面從嚴治黨政治責任，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進」。出席會議的還有其餘5位政治局常委、中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會「有關領導同志」、國務委員、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協「有關領導同志」以及中央軍委委員。

此前據新華社發文統計，去年中央紀委國家監委網站公開發布的落馬中管幹部達58名，多名身居高位的「一把手」任上被查，中共黨中央對反腐形勢的判斷為「依然嚴峻複雜」。文章強調，「腐敗，作為社會毒瘤，自人類進入階級社會以來，便如影隨形，古今中外，概莫能外。共產黨員並非生活在真空之中，總有病毒病菌隱形變異、潛滋暗長」。

另一篇回顧去年紀檢機關工作的文章則提到，過去一年，根據「黨中央」部署，中央巡視工作領導小組組織開展兩輪巡視，共巡視68家單位，二十屆中央巡視全覆蓋任務完成率近50%。