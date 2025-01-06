添新血！陸外交部首位「80」後發言人亮相 郭嘉昆在外交部工作近23年

大陸外交部新任發言人郭嘉昆6日主持例行記者會，成為大陸外交部第35任發言人，郭嘉昆也是大陸外交部首位「80後」發言人，目前該部共有華春瑩（副部長兼新聞司司長）、毛寧、林劍、郭嘉昆4位發言人。

在大陸外交部例行記者會上，郭嘉昆由林劍介紹亮相，正式主持例行記者會。林堅介紹，「郭嘉昆副司長（新聞司）在外交部工作近23年，有著較為豐富的外交經驗和良好的溝通能力。希望大家像支持歷任發言人和我一樣，支持郭嘉昆副司長的工作。」

郭嘉昆自介時稱，「將竭盡所能及時準確深入地闡述中國外交政策，講好中國式現代化的精彩故事，幫助各位用手中的筆、鏡頭和麥克風，向世界展示一個真實立體全面的中國，期待同大家緊密合作，相互理解，相互支持，謝謝大家。」

據公開資料顯示，郭嘉昆於1980年8月生，為蒙古族人，曾任中國大陸駐聯合國代表團三秘，外交部非洲司四處副處長，外交部政策規劃司處長。

大陸外交部於1983年正式建立發言人制度，是大陸最早建立發言人制度的政府部門，也是唯一每個工作日都舉行例行記者會的大陸政府部門。