黎智英續為國安案出庭抗辯 談及美台事宜

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天續審，黎智英再出庭抗辯，期間提及美國和台灣事宜。

黎智英被控兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，案件自去年12月中開審，今年7月法官裁定表面證據成立。

今年11月底，黎智英開始為此案出庭抗辯，案件早前因假期休庭超過半個月之後，今天續審，由辯方大律師引導黎智英抗辯。

根據星島日報今天報導，在庭上，辯方指黎智英曾形容台灣為「國家」，而法官也指黎智英過去曾在節目中提及「台灣是個獨一無二的國家」，當台灣跟從美國對中國的政策時，「台灣便可建立獨立國家」。

黎智英對此予以再三否認，表示他從不認為「台灣是獨立國家或主權國家」，並表明「應該改用其他用字去形容台灣」。

辯方又提到，在2020年10月1日的「Live Chat withJimmy Lai」訪談節目中，黎智英曾提到，歐洲國家嚴重倚賴美國科技，可能會仿效美國制裁中國科技，而由於中國倚賴外國科技，美國的制裁會使得中國難以推進其科技研究。

辯方同時指出，黎智英在節目中指歐洲國家無法獨自對抗中國，是否提倡歐洲國家結盟對付中國，黎智英全部否認，辯稱他只是陳述事實，即自由國家均視中國為敵人，而西方國家也自知必須結盟才可對抗強大的中國。

據報導，黎智英被辯方提問中國是否他的敵人時，他表示，不關心中國，但關心香港，認為「中國是香港的敵人」，並表明他多年來受惠於香港的自由經濟體系。

報導表示，黎智英在庭上也否認此前曾提倡西方國家要在川普帶領下反抗中國，並否認提倡川普以強硬態度和手段對付中國，認為這都是客觀存在的事實，毋須他提倡。

黎智英表示，亞洲國家如日本、韓國及菲律賓等，都曾以不同方式與中國發生衝突並受到中國威脅，它們無法獨自對抗中國，因此需要美國的軍事支援。