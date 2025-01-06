快訊

獨／爆乳妹揭高雄警邀吸毒…露點火辣照遭起底 警將約談

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

聽新聞
0:00 / 0:00

龐培歐：川普延續對中政策 聚焦打造美軍事威懾力量

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
福和會上午舉行「邁向世界永久和平-美台的共同使命」論壇，邀請美國前國務卿龐培歐進行專題演說。記者林伯東／攝影
福和會上午舉行「邁向世界永久和平-美台的共同使命」論壇，邀請美國前國務卿龐培歐進行專題演說。記者林伯東／攝影

美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）6日在台派團體「福爾摩沙共和會」（福和會）的活動中表示，相信美國總統當選人川普上台後的對中國大陸立場與川普的第一任期類似；他說，基於對中國大陸國家主席習近平和中國共產黨構成風險的考量，川普政府將致力解決芬太尼問題，與打造美國強大軍事威懾力量。

龐培歐在川普第一任期先後擔任其中情局長（CIA）和國務卿，他在2020年曾發表被喻為「新冷戰檄文」的抗中演說；川普去年11月當選後，並未邀請龐培歐入閣。

龐培歐表示，美國在川普第一次執政時，首次把中國視為敵手（adversary），中國未來持續對美國構成實在的風險，他相信即將上台的川普政府也會共享這些觀點；基於對習近平和中國共產黨構成風險的考量，川普政府將致力解決類鴉片藥物芬太尼問題，與打造美國強大軍事威懾力量。

此外，被問到川普邀請習近平參加20日的美國總統就職典禮，將如何影響未來美中政策的走向，龐培歐表示，正如同川普首次執政時，雖然與北韓有諸多價值分歧之處，依然派遣一波波資深官員與北韓政府互動，就是在確保降低衝突的風險；他相信川普邀請習近平觀禮，也是類似出發點。

龐培歐表示，習近平不太可能接受邀請，否則習得親眼見證美國政權的和平過渡，觀禮者有川普的支持者也有反對派，這是美國民主的成功與繁榮。

龐培歐在擔任國務卿時，曾提出「台灣不是中國的一部分」，與美國長期遵守的「一個中國」政策不同，引發討論；時至今日，龐培歐表示，習近平決定不了亞洲或台灣的未來，「而是你（指台灣人民）。」

龐培歐表示，美國會與日本、澳洲、越南、菲律賓、印尼和印度等國共享與中國截然不同的民主、人權及繁榮價值，這是大家共同的使命；龐培歐以自己在川普政府服務4年為例證，「你完全可以相信美國會繼續做這件事」，美國的承諾不會動搖。

龐培歐提到，是時候揚棄只會帶來區域風險的戰略模糊，他相信川普上台後會正視現實，並取得更好的成果；龐培歐說，在這裡的現實就是台灣是由自由且獨立的民選政府所統治。

龐培歐對過去未能推動駐美處更名案成功，以及自己未能在擔任國務卿期間訪台表達遺憾，期望候任國務卿魯比歐（Marco Rubio）有天能訪問台灣，新的川普政府也會接續過去的努力，將台灣視為不同的個體。

龐培歐強調，美國政府無論共和黨或民主黨執政，均長期恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策。

川普 龐培歐

延伸閱讀

歐美日三大央行今年利率怎麼走？川普讓總裁們坐立難安

愛干預各國內政 馬斯克批英黨魁不適任

歐美寒冬與大陸刺激措施支撐油價 市場關注川普能源政策

川普2.0時代若祭出高關稅 港媒：人民幣料貶至7.5

相關新聞

龐培歐：川普延續對中政策 聚焦打造美軍事威懾力量

美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）6日在台派團體「福爾摩沙共和會」（福和會）的活動中表示，相信美國總統當...

黎智英續為國安案出庭抗辯 談及美台事宜

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天續審，黎智英再出庭抗辯，期間提及美國和台灣事宜

北非這一強國又向中製武器下大單 「中國標準」再輸出

塞爾維亞部署中製FK-3防空飛彈武器系統，引發歐美警惕。其實不只塞爾維亞追捧中製武器，北非阿爾及利亞買了中國護衛艦後非常...

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

美媒報導，中國在開發第六代戰機方面取得進展，可能削弱美國暢銷機種第五代戰機F-35的長期需求，德意志銀行為此將F-35製...

港媒：解放軍強大 美軍太平洋戰略由霸權轉向分散生存

半世紀來，菲律賓一直是美國在亞洲軍事力量的重要支柱，但如今太平洋地區的軍事格局已截然不同。香港南華早報報導，解放軍在西太...

李宜雪再遭強制送精神病院 人權律師譴責南昌政府

自稱「被精神病」、持續維權2年的江西南昌女子李宜雪，上月底遭強制送入精神病院，「中國人權律師團」4日發表聲明，強烈譴責大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。