快訊

獨／妹子揭高雄警邀吸毒…IG火辣照遭起底 警將約談

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

蓬佩奧：美建立有效威嚇 習近平不會決定台灣未來

中央社／ 台北6日電

美國前國務卿蓬佩奧今天表示，美國已建立有效威嚇模型，劍指企圖破壞國際規則與美台共享價值的敵對國家，而且必須相信美國將持續致力落實威嚇。他強調，中國國家主席習近平不會決定亞洲或台灣的未來，「你們才會」。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一年內兩度訪台，上次來台是受邀參與總統賴清德就職典禮。他今天上午出席福和會舉辦的「邁向永久和平—美台的共同使命」論壇，並發表專題演講，立委陳冠廷、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春及多位學者出席與會。

蓬佩奧演講時指出，他擔任國務卿時無法來台，但「總有一天，美國現任國務卿將來到台灣」，更希望會是準國務卿盧比歐（Marco Rubio），盧比歐與他理念一致，同樣理解共享關係的重要性。

對疑美論看法，蓬佩奧表示，台灣最危急的時刻發生時，美國的出現不僅是政治回應，更是根植於美台雙方共享價值的「道德回應」；美方已建立有效威嚇模型，劍指企圖破壞國際規則與美台共享價值的敵對國家。

蓬佩奧說，成功且持續建立威嚇模型不僅是有利於川普（Donald Trump）政府，也將與台灣在內的印太區域共享；印太區域必須向北京傳達清晰的訊息，台灣須清楚表達維持自由與獨立訴求。

蓬佩奧重申，「戰略模糊的時代已結束」，現在該是正視事實時刻，模糊性將造成更多風險，誤導國際社會以及增加區域緊張；他引以為傲的是，川普在上個任期依據世界的現實狀況施政，並取得更好結果，而非依據理想或幻想，相信川普新任期仍會這麼做。

蓬佩奧話鋒一轉指出，中國國家主席習近平不會決定亞洲或台灣的未來，「你們才會」，美國將與日本、澳洲、越南、菲律賓以及印太國家共同努力，只要各國合作就能落實威嚇，川普也有所理解，必須相信美國將持續致力落實威嚇。

蓬佩奧說，中共耗費許多精力要讓美國的年輕世代摒棄長久來的基本憲法價值，對台則畫出統一大餅，但卻要破壞台灣的主權、獨特性以及獨立性。

延伸閱讀

歐美寒冬與大陸刺激措施支撐油價 市場關注川普能源政策

川普2.0時代若祭出高關稅 港媒：人民幣料貶至7.5

H-1B簽證引內鬨？川普「讓美國再次偉大」聯盟現裂痕

習近平重申「東升西降」鮮明對比 坦承中國經濟3重壓力

相關新聞

龐培歐：川普延續對中政策 聚焦打造美軍事威懾力量

美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）6日在台派團體「福爾摩沙共和會」（福和會）的活動中表示，相信美國總統當...

黎智英續為國安案出庭抗辯 談及美台事宜

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天續審，黎智英再出庭抗辯，期間提及美國和台灣事宜

北非這一強國又向中製武器下大單 「中國標準」再輸出

塞爾維亞部署中製FK-3防空飛彈武器系統，引發歐美警惕。其實不只塞爾維亞追捧中製武器，北非阿爾及利亞買了中國護衛艦後非常...

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

美媒報導，中國在開發第六代戰機方面取得進展，可能削弱美國暢銷機種第五代戰機F-35的長期需求，德意志銀行為此將F-35製...

港媒：解放軍強大 美軍太平洋戰略由霸權轉向分散生存

半世紀來，菲律賓一直是美國在亞洲軍事力量的重要支柱，但如今太平洋地區的軍事格局已截然不同。香港南華早報報導，解放軍在西太...

李宜雪再遭強制送精神病院 人權律師譴責南昌政府

自稱「被精神病」、持續維權2年的江西南昌女子李宜雪，上月底遭強制送入精神病院，「中國人權律師團」4日發表聲明，強烈譴責大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。