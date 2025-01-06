白紙運動紀錄片導演被控尋釁滋事 網傳下午審理

維權網報導，中國白紙運動紀錄片「烏魯木齊中路」導演陳品霖「涉嫌尋釁滋事罪」案件今天下午在上海法院審理。他被控編造虛假訊息，轉發引用辱罵國家領導人的言論，嚴重危害國家利益。

2022年11月26日上海民眾自發聚集街頭悼念烏魯木齊大火中的死者，網名Plato的陳品霖在現場拍攝大量影片、制作了「烏魯木齊中路」，呈現民眾自發參加悼念活動進而演變為要求疫情解封並提出政治訴求的白紙運動過程及場面。

陳品霖在白紙運動一週年即2023年11月下旬將紀錄片上傳到網路，不到一週，於11月28日被捕，並於2024年1月5日因「涉嫌尋釁滋事罪」被正式批准逮捕。

陳品霖被控「明知是編造的虛假訊息，在訊息網路上散布，造成公共秩序嚴重混亂；轉發引用辱罵國家領導人言論，損害國家形象、嚴重危害國家利益」。

網權網的報導說，案件今天下午將在上海寶山區法院開庭。陳品霖目前羈押在寶山區看守所。