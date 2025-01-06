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李宜雪再遭強制送精神病院 人權律師譴責南昌政府

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
江西女子李宜雪因舉報遭派出所輔警猥褻、被強制送往精神病院後多方控訴，也引起人權律師關注。（翻攝李宜雪微博）
江西女子李宜雪因舉報遭派出所輔警猥褻、被強制送往精神病院後多方控訴，也引起人權律師關注。（翻攝李宜雪微博）

自稱「被精神病」、持續維權2年的江西南昌女子李宜雪，上月底遭強制送入精神病院，「中國人權律師團」4日發表聲明，強烈譴責大陸江西南昌當局，再次把李女強制送精神病院。聲明稱，南昌當局所針對的已經不是李宜雪個人，而是針對社會輿論和普遍的民意樹立暴力機關的權威。

《明報》引述維權網報導，中國人權律師團在聲明中提出4點疑問：一、李宜雪再次被送診，送到了哪個精神病院？二、官方稱依法依規送診，依的是哪條法規？三、侮辱誹謗是自訴案件，筷子巷派出所為什麼介入李宜雪和他人的糾紛？四、家屬對李宜雪被送診的情況是什麼態度，能否由第三方獨立採訪、公開披露？

李宜雪去年12月14日「失聯」引發關注後，官方部門12月17日稱「李宜雪與外界失聯」為不實；南昌西湖區政府12月22日再通報表示，李宜雪患強迫性障礙、人格障礙，被街道社區送院治療。多名大陸法律界人士認為，李宜雪遭強制送入精神病院涉嫌違法。

南昌西湖區政府官方微博「南昌西湖區發布」表示，西湖區筷子巷派出所2024年3月接獲湖南網民羅××報警稱，遭李宜雪侮辱、誹謗，在警方調解下，李宜雪向羅道歉並作書面保證。羅隨後再報警聲稱，李未停止侮辱行為、拒絕接受警方傳喚。

上述通報稱，北京安定醫院去年12月21日的鑑定意見顯示，李宜雪患有強迫性障礙、人格障礙，犯法（即侮辱網民羅某）時具完全責任能力，當地街道辦將李宜雪送院，強調「依法依規」。

由於該事件引起海內外關注，許多大陸網友在X（前推特）上發文表示，「人人都可以是李宜雪，被公權力侵害，或想維權」，人人都有機會「被神經病」。

多名大陸法律界人士認為，當地街道社區將李宜雪強制送院治療涉嫌違法。自媒體「法度Law」引述北京律師龔華表示，只有確保患者處於危險或可能危害他人時，才可採取強制措施；北京律師胡青春表示，只有患者監護人不履行送院治療義務時，患者所在單位、村委會或居委會才有權介入。

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