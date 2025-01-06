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中共中央軍委紀委：失職失責致嚴重後果 將追究主體責任

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中共近日下發文件，要求軍隊加強備戰打仗等重點，並加大問責力度。（新華社）
中共近日下發文件，要求軍隊加強備戰打仗等重點，並加大問責力度。（新華社）

中共中央軍委紀委日前印發《精準規範問責常見情形》，強調對失職失責導致嚴重後果、惡劣影響的，嚴肅追究主體責任、監督責任、廉政主管責任和相關領導責任。這被外界解讀為中共加強備戰打仗等重點加大問責力度的做法之一。

據中共中央軍委機關報《解放軍報》5日報導，中央軍委紀律檢查委員會（監察委員會）印發《精準規範問責常見情形》，著力提高執紀問責工作規範化精準度，督促和激勵各級黨組織、黨員領導幹部認真履職、擔當作為。

《精準規範問責常見情形》從加強黨的領導、黨的政治建設、領導備戰打仗等12個方面，對法規文件明確的應當問責和容錯免責減責問題情形進行細化闡釋。強調各級要堅持失責必問、問責必嚴，突出管黨治黨政治責任、備戰打仗等重點加大問責力度，對失職失責導致嚴重後果、惡劣影響的，嚴肅追究主體責任、監督責任、廉政主管責任和相關領導責任。

這份文件也強調，要嚴格依規依紀依法開展問責，實事求是、綜合考量，既防止當問不問、遷就照顧，又避免想問就問、簡單泛化；要加強工作研究和督導指導，對照不同情形問責把握，增強對執紀要點、處理尺度、法規依據等理解掌握，著力發現和糾治存在的傾向性問題，不斷提高問責工作質效，切實發揮問責的激勵和鞭策作用。

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