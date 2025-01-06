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淡化軍武威脅 陸官媒：不改變地區穩定

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

塞爾維亞國防部近日公布該國部署中國製造的ＦＫ—３中程防空導彈武器系統的最新情況，引起歐美國家關注，外媒直言此舉相當於將「紅旗22」部署在北約門口。大陸環球時報昨發出軍事專家說法稱，中方的對外軍貿是以防禦性為主，不會改變地區的穩定，試圖淡化中共軍武威脅。

塞爾維亞國防部日前聲明指，透過使用新的ＦＫ—３防空導彈系統武裝空軍和防空部隊，塞爾維亞的空域控制和保護系統得到顯著改善。該系統包括指揮車、導彈發射器、雷達和後勤車輛，使其成為多功能、全面的防空解決方案。

大陸環球時報昨引述軍事專家表示，ＦＫ—３防空導彈系統整體作戰能力較強，同時性價比高。而且該型防空導彈用途廣泛，既可作為要地防空，也可野戰防空，是中國出口防空反導體系的主力產品。

該名軍事專家強調，塞爾維亞透過公開對外展示，以顯示其有足夠的防空能力，對一些國家帶來的潛在威脅有足夠能力應對。但又強調，中國的對外軍售是以防禦性為主，不會改變地區的穩定。

德國之聲報導，軍事專家拉杜洛維奇（Vlade Radulović）指出，「ＦＫ—３非常重要」，因為塞爾維亞軍隊以前沒有這樣的防空系統，ＦＫ—３的射程約為一百公里，與前蘇聯時期的涅瓦河系統（Newa）相比，射程顯著增加。

印度歐亞時報指出，塞爾維亞二○一九年下訂單採購中國製的ＦＫ—３導彈系統，中方於二○二二年用運—20運輸機交付。塞爾維亞成為首個部署ＦＫ—３導彈系統的歐洲國家。

據外交政策雜誌披露，這是中方從歐洲接到的首個ＦＫ—３導彈系統訂單；而在隔年的二○二○年，中方再向塞爾維亞出售ＣＨ—92Ａ無人機。

國防部 塞爾維亞 導彈

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