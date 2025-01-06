川普就任在即 陸官媒釋出訊號「中美要合作」

川普兩周後將就任美國總統，北京昨天透過專訪美國前高官，向美方釋放「要合作」訊號。此外，美國駐北京大使館官方微博評論區風向轉變，出現大量「中美友好」留言，似在為川普就任後的美中關係營造正面氛圍。

中共中央機關報人民日報昨天在顯著的三版刊登美國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素的專訪內容。報導指美中貿易對美國發展繁榮非常重要，強調要推動美中關係健康、穩定、可持續發展，並在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作。

川普二點○時代預計為美中關係及兩國經貿往來再掀波瀾，影響所及，全球經貿都難逃衝擊。人民日報昨天這篇報導標題為「美中貿易對美國發展繁榮非常重要」，向華府暗示美中貿易戰美國也會受損，若美中加強經貿合作則兩國同時受惠。

羅素在專訪中強調，「美中是推動世界經濟成長的重要力量」，驅動需求、促進投資、深化貿易，有利於兩大經濟體各自發展，也能讓其他國家受益。他認為，對大陸經濟發展而言，美國市場很重要，吸引來自美國的投資也非常關鍵。而美中貿易對美國實現發展繁榮、創造就業機會、豐富消費者選擇亦作出重大貢獻。

羅素認為，美中兩國在經濟、文化等領域的聯繫廣泛，雙方均從技術、資本、科學和商業等領域的合作中受益。但他也說，地緣政治、地區衝突、經濟摩擦和新技術風險將對兩國關係產生複雜影響。

他表示，如果美中兩國不能在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作，將使兩國和國際社會遭受損失。他舉例，只有美中兩國共同努力，才能減緩氣候變化對基礎設施、農業生產等造成的破壞；這些破壞性因素不僅會影響所有國家的經濟，還會導致糧食、水資源不安全，以及人道主義危機和大規模移民等難題，嚴重影響全球穩定。

報導指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，既關乎兩國人民切身利益，也關乎人類前途命運。

羅素也說，這意味著，作為全球大國，兩國需要共同努力，有效應對公共衛生、環境惡化和全球變暖、核擴散等人類面臨的威脅。

此外，美國自由亞洲電台報導，美駐北京大使館元旦發出一則微博回顧中美一九七九年建交以來雙邊關係。大陸網友發出逾三百條稱讚中美關係的評論，例如「中美關係是人類史上最偉大雙邊關係」「中美友誼長存」等。此前該使館發表美前總統卡特辭世消息，也有網友留言「希望中美兩國以人民利益為重，相互尊重和理解」。

紐約城市大學兼任教授滕彪表示，北京在內外交困境下不得已擺出和緩姿態，導致這種轉向的出現。中共一方面擔心中美關係正常，西方民主思想影響大陸民眾，但若與西方國家交惡，結果就是經濟崩潰。但無論如何，北京和西方民主國家的關係很難重建。