迎接川普2.0！大陸學者：經濟承壓要做好應對

川普即將再次就任美國總統，中國學者分析，未來兩年內，中美貿易戰會進一步深化，但川普對中國加徵關稅不會一步到位；受此影響，中國的出口增速、資本流動和人民幣匯率都會承受更大壓力。

中國首席經濟學家論壇4、5日在上海舉行，「川普2.0」對中國的衝擊受到關注。中國社科院金融研究所副所長張明4日在論壇中演講，針對中國2025年面臨的外部形勢與應對之道提出看法。

根據微信公眾號「首席經濟學家論壇」，張明表示，由於川普更重短期實利的商人風格，對意識形態問題不太重視，預計俄烏衝突最早可能在今年結束，再加上川普會同時打壓歐洲盟國，因此，未來一段時間內是中國加快與歐洲國家修復關係的時間窗口。

此外，他認為未來兩年內，中美貿易戰進一步深化是大概率事件。川普貿易政策風格很大程度上由其智囊萊特海澤（Robert Lighthizer）奠定，儘管萊特海澤在川普第2個任期並未擔任要職，而是由其幕僚長葛里爾（Jamieson Greer）出任美國貿易代表。

他說，萊特海澤的風格是同時打壓所有對美國的順差國，把加徵關稅作為一個談判籌碼要逼迫對方在貿易與其他領域讓步，而一步到位會降低談判籌碼。因此，預計在2025年，川普政府或者會對所有中國對美商品加徵10-20%的關稅，或者會選擇特定領域商品，直接把關稅加至60%。

他說，在這之後，川普政府將會評估這一輪加徵關稅對美國進口成本、通貨膨脹以及中低收入家庭生活水準的影響，再根據對方的反應，決定下一步的行動。預計新一輪加徵關稅可能發生在今年第2、3季之交。

這些措施儘管也會提高美國通膨預期，但對於中國的影響更為多面，首先是中國的出口增速承壓，貿易順差下滑。張明說，這些出口企業不得不加大出口速度、降價促銷以及出口轉內銷，但每個決策都會面臨新的問題與挑戰。

中國的資本流動也會承壓。他說，為了緩解美國加徵關稅壓力，中國企業加速出海，未來直接投資方面可能出現持續逆差；另一方面，美股、美債、比特幣、黃金目前價格表現火爆，中國證券投資也可能出現凈流出。

當前由於美元強勢已經使得人民幣兌美元匯率貶值，未來國際收支表的弱化可能導致人民幣兌美元面臨更大貶值壓力。張明認為，如果在市場供求壓力下，人民幣貶值無妨，「但不能把匯率貶值作為對沖美國加徵關稅的工具」，這樣會顯著損害中國福利水準。

至於改革該如何應對，他提出「刺激、化險、改革」三管齊下。

所謂「刺激」，是更加積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策。他主張「廣義財政赤字」應該不低於國內生產毛額（GDP）的10%，這包括GDP中4%的中央財政赤字、人民幣4.5兆元（約新台幣20兆元，下同）的地方專項債、3兆元特別國債以及5000億元調入資金。在貨幣政策方面，降息降準幅度不宜低於2024年。

在「化險」方面，除了應對地方債，他主張應該著力穩定一線城市核心地區房價以及保住主要的民營房地產公司，對策是「一次性全面放開所有限貸、限購、限售」，省級地方政府也要加大對本省經營穩健大型民營房企救助力度。

「改革」則是更好地促消費、促就業，加大保護民營企業與企業家權益，增加農村居民的社保和醫保水準等。

浙商銀行首席經濟學家殷劍峰在同一場論壇的演講中則表示，就中國來說，應對川普就是「搞好我們自己的事情，首先是穩兩市：穩股市、穩房市」。他也提到要保證實施更加積極的財政政策，以及激發有潛能的消費、擴大有效益的投資。