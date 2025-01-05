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遭美控為陸駭客組織幕後黑手 陸企永信至誠：反對無端指控

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國宣布制裁中國永信至誠科技公司，指其為駭客組織「亞麻颱風」的幕後黑手。永信至誠5日表示，關注到美國財政部管理經濟制裁事務的外國資產控制辦公室（OFAC）將公司列入SDN清單（特別指定國民清單），堅決反對美國財政部在毫無事實依據的情況下無端指控和非法單邊制裁公司的行為。示意圖。（路透）
美國宣布制裁中國永信至誠科技公司，指其為駭客組織「亞麻颱風」的幕後黑手。永信至誠5日表示，關注到美國財政部管理經濟制裁事務的外國資產控制辦公室（OFAC）將公司列入SDN清單（特別指定國民清單），堅決反對美國財政部在毫無事實依據的情況下無端指控和非法單邊制裁公司的行為。示意圖。（路透）

美國近日宣布，制裁大陸網絡安全公司永信至誠科技集團（Integrity Technology Group），控其與大陸國安部有關聯，多次參與對美的駭客攻擊。永信至誠5日表示，關注到美國財政部管理經濟制裁事務的外國資產控制辦公室（OFAC）將公司列入SDN清單（特別指定國民清單），堅決反對美國財政部在毫無事實依據的情況下無端指控和非法單邊制裁公司的行為。

證券時報指出，永信至誠5日晚發出公告稱，目前未在美國設立子公司及分支機構，未在美國開展業務，在美國也不存在任何資產。公司經營及財務情況一切正常，市場開拓工作有序推進。

永信至誠公告稱，自成立以來，一直秉持合法合規經營的原則，嚴格遵循公司經營業務所在地區各項法律、法規及相關監理規則。公告並強調，OFAC的制裁是單邊行為，其將公司列入SDN清單的決定沒有事實依據，公司堅決反對美國財政部在毫無事實依據的情況下無端指控和非法單邊制裁公司的行為。公司將持續關注上述事件進展情況，並與各相關方保持溝通，做好各項應對工作。

據了解，永信至誠主要業務為網路安全產品的研發、生產和銷售，並為客戶提供網路安全服務。主要產品及服務為數位風洞測試評估、網路靶場及營運、安全防護與管控等產品及服務。

此前，路透報導稱，美國國務院於1月3日在官網發表聲明指，永信至誠科技是大陸官方的大型承包商，與大陸國家安全部有聯繫。該公司旗下的駭客團隊「亞麻颱風」（Flax Typhoon）在北京指示下，對美國及海外的關鍵基礎設施發動網路攻擊。聲明還說，「亞麻颱風」駭客已成功攻擊多家美國和外國公司、大學、政府機構、電訊供應商和媒體機構。

美國財政部表示，「中國惡意網路行為者依舊是對美國家安全最為活躍和最為持續的威脅之一，最近國家情報總監辦公室《年度威脅評估》凸顯了這一點。這些行為者的所作所為包括繼續針對美國政府系統，包括最近針對本財政部的資訊技術基礎設施。」

另，路透還稱，與此同時，美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭官員在一份聯合公告中指控永信至誠科技入侵全球超過25萬台設備。

北京 網路攻擊 美國 駭客

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