快訊

異想天開！女兒偷父權狀「竟過戶房屋給自己」 父提告爭回房產

外國的月亮比較圓？傳北京清大「8成畢業生出國不歸」 校方說話了

大陸推15措施 擴大建設西部地區港口與航空樞紐

中央社／ 上海5日電
中國海關總署今天宣布推出15項措施。圖為山東港口青島港全自動化碼頭，貨輪在裝卸外貿集裝箱。示意圖／新華社
中國海關總署今天宣布推出15項措施。圖為山東港口青島港全自動化碼頭，貨輪在裝卸外貿集裝箱。示意圖／新華社

中國海關總署今天宣布推出15項措施，推動西部大開發，主要聚焦於口岸開放與建設國際航空樞紐，並加強鐵路港口之間的便利化聯合運輸，同時將港口與綜合保稅區結合，促進西部地區發展。

央視新聞今日報導，中國海關總署此次推出的新措施將支持符合條件的地區口岸開放或擴大開放，支持智慧口岸建設，並推出江海聯運、鐵海聯運等便利化措施，減少申報手續，靈活換裝提升物流效率。

此外還將支持成都、重慶、昆明、西安、烏魯木齊等城市建設國際航空樞紐。以及在西部地區探索開展綜合保稅區「區港一體化」等改革。

報導指出，新措施的重點在促進西部地區發展特色優勢產業。包括支持西部地區發展新質生產力；支持傳統產業企業進口先進技術、重要設備、關鍵零件等；加大特色農產品培育，推動蔬菜、水果、茶葉、中藥材、酒類等優勢特色產品擴大出口等。

據成都海關統計，2024年前11個月，中國西部地區進出口總值人民幣3.63兆元（約新台幣16.33兆元），創歷史同期新高、年增8%，增速高出全中國3.1個百分點。其中，機電產品進出口顯著增長。

除傳統優勢產業外，此次中國海關總署推出的新措施中也明確，將支持保稅研發、保稅維修、保稅再製造、保稅展示交易、融資租賃等新產業型態在西部地區落地。

西部涵蓋中國12個省份，占全國面積72%，人口占全國的27%。

2024年4月22日至23日，中國領導人習近平前往重慶考察時，曾主持召開「新時代推動西部大開發座談會」並發表講話，這是中共18大以來，習近平主持召開的首場西部大開發座談會，代表中共對西部發展的重視。

2024年8月23日，由習近平主持的中共中央政治局會議上通過「進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施」，會議指出要加快構建新發展格局，提升區域整體實力和可持續發展能力。

中共 格局 海關 習近平

延伸閱讀

出事了？陸合肥書記張紅文「神隱」近月 出身航天系

習近平重申「東升西降」鮮明對比 坦承中國經濟3重壓力

人類命運共同體研究中心揭碑 王毅稱習近平重大原創

習近平向美國師生致賀新年 川普上台前再展友好姿態

相關新聞

赴北京、上海推鳳梨釋迦！饒慶鈴攜吉祥物蜜寶亮相 搶攻年前送禮潮

台東鳳梨釋迦輸陸面臨關稅提高20％壓力，縣長饒慶鈴率團前往北京、上海推廣鳳梨釋迦，今天上午在北京山姆會員店舉辦新春推薦會...

央視今起播反腐大片 陸前司法部長唐一軍鏡頭前懺悔

大陸官媒央視5日晚間8點起將播映年度反腐專題片，這次專題片共選取12個案例，包含大陸前司法部部長、前江西省政協主席唐一軍...

大陸推15措施 擴大建設西部地區港口與航空樞紐

中國海關總署今天宣布推出15項措施，推動西部大開發，主要聚焦於口岸開放與建設國際航空樞紐，並加強鐵路港口之間的便利化聯合...

港財政司長口風放緩稱財赤不逾千億 未來重在節流

香港政府展開財政預算案公眾諮詢，港府千億財赤眾所關注。港府財政司司長陳茂波口風轉緩，說料本財政年度香港赤字少於1000億...

從美國鬼到友誼長存…陸「義和團」言論退場？美駐陸大使微博留言風向變了

西方駐中國使領館官方微博評論區往往充斥著中國民族主義言論，但近日美國駐北京大使館官微評論區風向轉變，出現大量「中美友好」...

中美在南海險擦槍走火 轟6掛實彈 美航母被指「逃跑」

中國與菲律賓近期在黃岩島多次激烈衝突，據報導，美國「卡爾文森號」航空母艦近日也抵達了南海進行戰機起降，為菲律賓「助陣」意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。