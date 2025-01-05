港財政司長口風放緩稱財赤不逾千億 未來重在節流

香港政府展開財政預算案公眾諮詢，港府千億財赤眾所關注。港府財政司司長陳茂波口風轉緩，說料本財政年度香港赤字少於1000億港元，香港政府策略以「節流」為主。

陳茂波透過網誌文章說，香港過去連續兩個財政年度都出現赤字，主因包括疫情導致的巨額開支；高息環境和地緣政治影響資金流向；遏抑本地資產市場，繼而影響連帶的相關收入。

他稱香港政府需檢視部分範疇的開支結構，預料在不同因素疊加和累積影響下，計及發債所得後，今個財政年度的綜合赤字會在1000億港元以下。 面對公共財政的挑戰，港府要全方位應對。

他強調，改善公共財政的關鍵在於「開源節流」，而香港政府策略是以「節流」為主，首要是在維持及改善公共服務的前提下，管控經常開支增幅；衡量不同的「開源」選項時，則要兼顧社會實際狀況，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力。

陳茂波認為，只有透過更好的發展經濟，才能創造資源以支持推行各種社會服務，才能為市民創造更多更好的就業機會。與此同時，公共財政的可持續性，也要正視和梳理。這關乎到經濟和社會的穩定，也關係到社會服務的持續提升。

港府財經事務及庫務局局長許正宇也在電台節目中說，香港政府會透過不同方式增加收入和控制支出，開源節流會考慮對市民影響及用者自付的原則。他稱香港有擁抱國際的信心，香港政府積極開拓新市場。