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從美國鬼到友誼長存…陸「義和團」言論退場？美駐陸大使微博留言風向變了

中央社／ 台北5日電
近日美國駐北京大使館官微評論區風向轉變，出現大量「中美友好」、「友誼長存」等留言。分析稱，中國深陷經濟與地緣政治危機，當局放下戰狼姿態，向美國拋出橄欖枝。圖為示意圖，美國和中國國旗。路透
近日美國駐北京大使館官微評論區風向轉變，出現大量「中美友好」、「友誼長存」等留言。分析稱，中國深陷經濟與地緣政治危機，當局放下戰狼姿態，向美國拋出橄欖枝。圖為示意圖，美國和中國國旗。路透

西方駐中國使領館官方微博評論區往往充斥著中國民族主義言論，但近日美國北京大使館官微評論區風向轉變，出現大量「中美友好」、「友誼長存」等留言。分析稱，中國深陷經濟與地緣政治危機，當局放下戰狼姿態，向美國拋出橄欖枝。

美國自由亞洲電台報導，美國駐北京大使館元旦發出一則微博回顧中美1979年建交以來雙邊關係。中國網友在評論區一掃往日「戾氣」，發出逾300條歌頌中美關係的評論，例如「中美關係，是人類史上最偉大雙邊關係，給美利堅人民和中華民族帶來歷史性福祉，給世界帶來前所未有深遠影響」、「中美友誼長存」等。

此前美國駐中大使館發表前總統卡特（Jimmy Carter）去世的微博，評論區也有網友寫道「希望中美兩國以兩國人民利益為重，相互尊重和理解，作為兩個大國在競爭和合作中共同發展，為世界和平做出應有貢獻」。

但僅僅一週前，美國駐中國大使館每條微博下幾乎還是類似「美國鬼，過你的節吧，不要干擾中國」的內容。

報導引述紐約城市大學兼任教授滕彪表示，中國政府在內外交困下不得已擺出和緩姿態，導致這種轉向的出現。

滕彪說，中共一方面擔心中美關係正常，西方民主思想影響中國國民，進而危及中共的統治；但另方面中國若與西方國家交惡，結果就是經濟崩潰。

他表示，「中共操控民間『義和團』輿論的尺度很難拿捏」，但無論如何，中國和西方民主國家的關係很難重建。

另有分析指出，美國駐北京大使評論區的輿論並非真正民間言論，無論是罵美國或歌頌中美友誼，都是中國政府所主導。

分析說，中國政府態度轉變除與自身內外交困有關，也有可能以此方式試探即將上任的川普政府，但是不論中國做出何種姿態，中美關係不會再回到最初的蜜月期。

揚言對中國揮出關稅大棒的川普就任美國總統前，中國官媒近期一改多年來對美的批判態度，去年耶誕節期間人民日報和環球時報聯合發起「中美友好合作故事」作品徵集活動，藉以「記錄中美交流感人至深的故事，展示中美友好合作美麗畫卷」。

中共 北京 美中關係 美國 關係

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