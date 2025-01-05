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赴北京、上海推鳳梨釋迦！饒慶鈴攜吉祥物蜜寶亮相 搶攻年前送禮潮

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴率團前往大陸交流，今天上午在北京山姆會員店舉辦新春推薦會。圖／縣府提供
台東縣長饒慶鈴率團前往大陸交流，今天上午在北京山姆會員店舉辦新春推薦會。圖／縣府提供

台東鳳梨釋迦輸陸面臨關稅提高20％壓力，縣長饒慶鈴率團前往北京上海推廣鳳梨釋迦，今天上午在北京山姆會員店舉辦新春推薦會，饒慶鈴與鳳梨釋迦吉祥物蜜寶一同登場拜年，搶攻農曆年前送禮商機。

縣長饒慶鈴率團赴陸交流6天，昨會見大陸國台辦主任宋濤，今天轉往北京連鎖超市舉辦鳳梨促銷會，饒慶鈴偕吉祥物向現場民眾拜早年。

饒慶鈴表示，鳳梨釋迦是台東代表性果品，以甜蜜風味與滑順口感著稱，前一產季已成功打入新加坡巨人超市，後續又拓展至新加坡NTUC超市；此次再度進軍高端零售通路中國大陸山姆會員店，希望消費者多採購。

饒慶鈴說，去年台東農民遭受多個颱風侵襲，作物損失嚴重，另方面又面臨鳳梨釋迦關稅提高20％壓力，挑戰一波波，不過農民未氣餒，從種植、採後處理、包裝廠集貨分級，直到清潔包裝與預冷保鮮，全採標準化作業，鳳梨釋迦維持一貫最高品質。

縣府表示，此趟訪陸主要舉辦台東鳳梨釋迦推廣活動、拓展銷售店，另安排青年實地考察與交流，藉由農業與青年議題的雙重推動，增加國際資源與發展機會。

台東縣長饒慶鈴與鳳梨釋迦吉祥物蜜寶一同登場拜年，搶攻農曆年前送禮商機。圖／縣府提供
台東縣長饒慶鈴與鳳梨釋迦吉祥物蜜寶一同登場拜年，搶攻農曆年前送禮商機。圖／縣府提供
台東鳳梨釋迦進軍中國大陸山姆會員店，爭取高端消費者青睞。圖／縣府提供
台東鳳梨釋迦進軍中國大陸山姆會員店，爭取高端消費者青睞。圖／縣府提供

上海 北京 台東 農民 饒慶鈴 鳳梨釋迦

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