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央視今起播反腐大片 陸前司法部長唐一軍鏡頭前懺悔
大陸官媒央視5日晚間8點起將播映年度反腐專題片，這次專題片共選取12個案例，包含大陸前司法部部長、前江西省政協主席唐一軍在鏡頭前懺悔，這是他去年4月被查後首次電視認罪，他在鏡頭前表示，「看看我的所作所為，我真是無顏面對、無地自容」。
央視新聞報導，由中央紀委國家監委宣傳部與央視聯合拍攝製作的4集電視專題片「反腐為了人民」，將於5至8日在央視綜合頻道晚間8點播出，央視新聞新媒體平台同步上線。
專題片選取12個案例、共4集，分別為「懲治蠅貪蟻腐」、「風腐同查同治」、「揭開腐敗隱身衣」、「以案促改促治」，除了唐一軍，還包含前貴州省委書記孫志剛、前中央統戰部副部長崔茂虎、前山東省政協副主席孫述濤、中國石油天然氣集團董事長王宜林等人將在鏡頭前懺悔。
據央視釋出的預告片段，孫志剛對著鏡頭表示，「我確實是辜負了組織上的培養和信任，失守了底線，犯了嚴重的錯誤、罪行」；崔茂虎說，「就是對小事小節不太注意，最後小事就變成大事」；孫述濤自白稱，「為了提拔，為了追求政績，GDP突然弄那麼高，這個我是很後悔的」；王宜林則說，「成了貪官，又是一個政治騙子的俘虜，現在我身敗名裂」。
唐一軍是在去年4月被查，同年10月被開除黨籍和公職，並被大陸最高檢察院以涉嫌受賄罪決定逮捕。其案件一審迄今尚未開庭。陸媒「財新」曾披露，唐一軍曾任遼寧省長兩年半，他的落馬可能與恒大案有關。
孫志剛也是本次節目懺悔的「大老虎」之一。孫志剛被控當官21年收賄人民幣8.13億餘元（逾新台幣36億元），去年10月一審判死緩2年；崔茂虎因收賄人民幣1043萬元（約新台幣4700萬），去年7月一審判有期徒刑11年；孫述濤因收賄近1.3億（近新台幣6億元），去年6月一審判處無期徒刑。
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