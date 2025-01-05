中共中紀委全會將登場 又一批貪官今起公開懺悔認罪

中共二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議預計6日登場，由中央紀委國家監委與大陸央視聯合推出的年度反腐大片《反腐 為了人民》也將於5日起一連播出四天，包括：中石油前董事長王宜林、貴州省委前書記孫志剛等一批落馬貪官將在電視鏡頭前公開懺悔認罪。

中共中央紀委國家監委新聞稿稱，「江山就是人民、人民就是江山，人民立場是中國共產黨的根本政治立場。新時代新征程，面對我們黨長期面臨的『四大考驗』、『四種危險』，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。」

所謂「四大考驗」是指是指中共在長期執政過程中面臨的四大考驗：‌‌執政考驗‌、改革開放考驗、‌市場經濟考驗‌、‌外部環境考驗‌；「四種危機」是指中共在長期執政過程中需要防範的四大危險：精神懈怠危險‌、能力不足危險‌、脫離群眾危險、消極腐敗危險‌。

大陸今年年度反腐專題片選取了12個案例，共四集，分別為《懲治蠅貪蟻腐》、《風腐同查同治》、《揭開腐敗隱身衣》、《以案促改促治》。第一集將於5日晚間8時播出。

央視預告，中石油原黨組書記、董事長王宜林將出鏡懺悔。王宜林說，「成了貪官，又是一個政治騙子的俘虜，現在我身敗名裂。」

中共中央紀委國家監委2024年2月2日通報，王宜林被查；2024年7月31日通報，王宜林被開除黨籍 。當時通報指出，王宜林喪失理想信念，背棄初心使命，長期結交政治騙子並被其利用，對抗組織審查等。

光明網則透露，貴州省委前書記孫志剛將在鏡頭前認罪稱，「我確實是辜負了組織上的培養和信任，失守了底線，犯了嚴重的錯誤、罪行。」大陸國家宗教事務局前局長崔茂虎在反腐專題片中說，「就是對小事小節不太注意，最後小事就變成大事。」