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微短劇內容問題屢遭點名 中國廣電總局制定管理辦法

中央社／ 台北5日電

中國微短劇近年快速成長，但屢次被中國廣電總局點名內容低俗、誘導付費等問題。中國廣電總局日前召開電視工作會議，表示將制定「微短劇管理辦法」，完善視聽內容管理。

據中國國家廣播電視總局官網，2025年全國廣播電視工作會議3至4日在北京召開。會議指出，將完善節目類視聽內容管理，制定「微短劇管理辦法」。

另外，中國國家廣播電視總局辦公廳4日發布通知，表示將實施「微短劇+」行動計畫，旨在將文化和旅遊、法律知識、科普常識、經典名著等領域與微短劇結合，打造新型商業模式。

通知指出，廣電部門統籌發展和安全，一手抓規範管理，一手抓創作提升，堅決遏制微短劇野蠻增長態勢，多措並舉推動微短劇健康發展。

中國自2024年6月開始實施微短劇「先審後播」，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播，並按投資額度對微短劇實行「分類分層審核」。

投資額度在人民幣100萬元（約新台幣449萬元）以上的「重點微短劇」歸廣電總局管理，30萬元到100萬元之間的「普通微短劇」歸省廣電局管理，30萬元以下的「其他微短劇」歸平台管理。

2024年11月至12月，中國廣電總局還發布多項針對微短劇片名的管理提示，要求不得以「霸總」等字眼作為片名吸睛引流，防止傳遞拜金、炫富等概念；要求微短劇不得使用惡俗、惡趣味等違背公序良俗的片名，避免渲染極端對立、暴戾等。

中國廣電總局在針對網路微短劇治理工作中，多次將色情低俗、血腥暴力、格調低下、審美惡俗等內容作為治理重點。

北京 額度

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