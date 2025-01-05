會饒慶鈴 宋濤：一家人有困難要互助

大陸國台辦主任宋濤昨天傍晚在北京會見來訪的國民黨籍台東縣長饒慶鈴一行，宋濤強調「一家人有困難相互幫助、守望相助」，也喊話「共謀維護台海和平」。饒慶鈴則提到堅持九二共識，反對台獨，並指台東縣願意盡自己的力量為緩和兩岸緊張做貢獻。

饒慶鈴是宋濤今年會見的第一位台灣縣市長，地點也罕見選在高規格的釣魚台國賓館。宋濤致詞時先引述中共總書記習近平的新年賀詞中涉台部分，他繼而強調「應該履行好我們做為中國人的責任，那就是要守護好我們的共同家園，反對台獨」。特別的是，他除了重述「一家人有事多商量，也好商量」外，還提到「一家人有困難相互幫助、守望相助」。

而宋濤也再度宣示大陸方面「非常認真傾聽台灣同胞呼籲兩岸關係發展的每一項建議」。他亦指大陸願意與台灣同胞一起「堅持九二共識、堅決反對台獨，維護好我們共同的家園，共同推動兩岸關係和平發展，融合發展」，並呼籲「共謀維護台海和平」。

饒慶鈴則表示，「我們不能忽視過去一段時間以來兩岸瀕臨脫鉤斷裂的風險」、「台東縣願意盡自己的力量為緩和兩岸緊張、推動交流合作做出自己的貢獻」。她也針對去年台東鳳梨釋迦恢復輸陸表示感謝。饒慶鈴強調，「在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，堅持走民間互助之路，就能逐步化軟為硬，轉危為安」。她並引用歌手李歐納柯恩的歌詞「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」期許兩岸。

此次會見，大陸方面陪同官員包含國台辦聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華、政黨局長付強、北京市台辦主任霍光峰、宋濤秘書范廣進等人；台東方面則有國民黨籍立委黃健賓、國民黨發言人楊智伃、台東縣議員王文怡、關山鎮長彭成豐、台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑等。至於隨訪的台東青年則並未露面。