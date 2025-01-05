陸學者：估川普將重申 不支持台獨

美國新任總統川普即將就任，對於未來四年美國與大陸的關係，大陸知名學者、北京大學國際關係學院教授王緝思接受專訪時指出，不論是拜登政府還是即將上台的川普政府，「都對台獨傾向抬頭持有顧慮」，也預計川普政府會重申「不支持台獨，奉行一個中國政策」的立場。

王緝思係於接受智庫「中美聚焦」專訪時進行分析，相關內容昨日完整刊出。王緝思認為，從整體上看，中美兩國都不希望因台海兩岸衝突而導致直接戰爭，兩國政府多次重申「和平共處」的原則。他並指，大陸方面對於「和平統一、一國兩制」的主張是認真的，也是實質性的政策目標。

他也強調，不論是拜登政府還是即將上台的川普政府，「都對台獨傾向抬頭持有顧慮，通過不同管道向台灣地區領導人傳遞信號，表明不希望『台獨』脫軌，越過『紅線』」。王緝思提及，美國政府一再重申不支持台獨，奉行一個中國政策。「我認為川普政府會重申這一立場」，這種表態是「對台獨導致中美衝突爆發可能性的擔憂。美國顯然不希望台灣問題惡化到中國大陸被迫動武的地步」。

王緝思評估，未來幾年台海局勢「可以得到一定程度的管控，不太可能發展到中美之間爆發戰爭的地步。關鍵是雙方明確底線，爭取完善在相關地區的危機預防和管控機制」。

上海官媒解放日報旗下「上觀世界觀」也援引大陸另一知名學者、復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指，拜登政府在與中國大陸激烈博弈時，一直希望守住不發生直接軍事衝突的底線；川普「底線意識可能沒那麼強烈」，但川普也表示不希望在西太平洋地區發生戰爭。吳心伯預估，川普政府時期「中美之間的交往和對話可能會大幅減少」，大陸需要做好兩方面的準備，「一是爭取不那麼差的結果，二是為最壞的可能做好準備」。