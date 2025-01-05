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四川艦服役 專家：最快明年底

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
解放軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」。（新華社）
解放軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」。（新華社）

大陸自主研製建造的首艘○七六型兩棲攻擊艦四川艦去年十二月廿九日下水出塢，大陸軍事專家邵永靈指出，四川艦接下來要做的是舾裝和調試，需要一年多的時間，此後就是海試，如果一切都特別順利，快的話在二○二六年底有望服役。

央視報導，關於四川艦什麼時候可以投入練兵備戰當中，邵永靈首先指出，四川艦出塢了就意味著整個的船體的整體結構的建造，包括動力系統都有了。不過戰艦服役和形成作戰能力需要時間，所以海軍戰艦從建造到最後能夠獨當一面上戰場，確實還需要一個比較長的周期。

邵永靈續指，接下來要做的事情就是舾裝和調試。可能需要一年多的時間。這些都做完後就是海試。

如果一切都特別順利，快的話二○二六年年底有望服役，慢一點，二○二七年年中估計也沒問題，四川艦只要服役，就意味可以參加海軍的一些活動了。

四川艦舷號五一，艦滿載排水量四萬餘噸，並設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

大陸軍事專家指出，四川艦在近海可領銜奪島，遠洋能輔佐航母，改變了海洋軍事模式。

而關於去年五月第一次海試的電磁彈射航母福建艦，邵永靈認為，今年福建艦工作重點理論上應該是進入艦機融合階段，因為之前已經進行五次海試，今年相信一定會看到艦載機從福建艦上面起飛降落。

此外，去年出現在中國航展的艦載型殲三五的和殲一五T模型，殲三五是隱形戰機，最理想的狀態應該是搭載在福建艦等最新航母上，因為福建還使用電磁彈射，可以讓殲三五戰力發揮到極致。

兩棲 出塢 福建

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