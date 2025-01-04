大陸全國宣傳部長會議 中共政治局常委蔡奇：強化經濟宣傳和預期引導

大陸近日召開年度的「全國宣傳部長會議」，中共政治局常委蔡奇出席時強調，「要堅持正確輿論導向，強化經濟宣傳和預期引導，提高輿情應對能力，營造團結奮進的主流輿論」。

據央視新聞聯播4日晚間消息，上述會議於3日至4日在北京舉行，蔡奇強調，「習近平文化思想」這一重要思想系統回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義文化、怎樣堅持和發展中國特色社會主義文化的重大課題，是做好新時代宣傳思想文化工作的科學指南和根本遵循。

他提出，「要堅持正確輿論導向，強化經濟宣傳和預期引導，提高輿情應對能力，營造團結奮進的主流輿論。要推動理想信念教育常態化制度化，加強和改進思想政治工作」。此外，他還要求，要提升文化服務和文化產品供給能力，激發文藝創作生產活力，推進文化遺產系統性保護，推動旅遊業高質量發展。「要講好中國故事，拓展文明交流互鑒廣度深度。要堅持和加強黨的全面領導，落實意識形態工作責任制，加強隊伍和作風建設，不斷開創宣傳思想文化工作新局面」。

消息指，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊作工作布置，強調要「提高經濟宣傳和輿論引導水平」，全面落實文化體制機制改革任務，增強思想政治工作實效性，營造良好文化環境，加強文化遺產系統性保護，推進城市文明建設和文明鄉風建設，構建中國哲學社會科學自主知識體系，切實提升國際傳播效能等。

根據新聞畫面，出席的官員包含國台辦副主任吳璽，她分管國台辦新聞局（中央台辦宣傳局）。吳璽坐在台下第一排，相關安排幾乎比照去年的會議，當時時任國台辦副主任陳元豐也出席會議並坐在第一排。

此外據本報查詢，近年大陸的「全國宣傳部長會議」日程都僅有一天，今年不知何故，延長到了兩天。