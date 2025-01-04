學者指「學生都在用小紅書」 批民進黨「去中國化」註定不會成功

台灣曾在傳承弘揚中華文化中扮演重要角色，如今在民進黨政治操弄下，出現「去中國化」的錯誤方向。不過學者認為，民進黨此舉是「物極必反」，「因為台灣青少年，幾乎都在用美妝、服裝穿搭的大陸軟體APP『小紅書』」。因此台灣的前途其實是基於中華民族和解，是沒有辦法跟中國大陸切開的。

民主文教基金會 、徐宗懋圖文館，4日上午舉辦「紅色革命vs白色恐怖邁向民族和解的未來圓桌論壇」，由國內知名文史學者，共同探討二戰後，在台灣的紅色革命與白色恐怖，被民進黨為台獨而隱藏的歷史真相。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，座談會海報上的紅色革命是用白字，白色恐怖是用紅字，就是呈現現在台灣的現象，因為當紅色革命破壞白色恐怖之後，變成了綠色台獨的民主鬥士，這就是為什麼要辦這個活動的最主要原因。

專門研究二二八事件的學者、緬甸臘戌果文中學副校長張若彤指出，民進黨去中國化是「物極必反」，「青少年特別是國高中生群體，特別愛用美妝、服裝穿搭的大陸軟體APP『小紅書』，現在彷彿回到早期一黨專政時代，黨外雜誌風起雲湧。」

專研近代中國族群政治史的中研院近史所副研究員吳啟納指出，台灣的前途其實是基於中華民族和解，「中華民族共同利益不是想像、虛構出來的，不是大陸總體發展的需要綁架台灣，看過去長久以來台灣的貿易順差，經濟成長發展的動力，但是現在我們看到台灣年輕人的前途，這些事情是沒有辦法跟中國大陸切開的。」

吳啟納認為，台灣政治人物把自己放到美國的體制裡面，可是美國內部的「種姓制度」的趨勢非常強烈，美國的年輕人覺得他們的社會，已經比傳統印度社會的「種姓制度」要強烈的多。那麼對外部，美國已經沒辦法保護他的藩屬國了，更何況美國把藩屬國看作是一個像筆尖一樣的工具。

種姓制度，是一種社會階層制度，特點是透過內婚制、繼承的方式傳承某一特定階層的生活方式，通常包括職業、階級、溝通交流習慣、禁忌等，主要存在在印度。