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史雪燕風波延燒！學者：政府侵犯人民權利恐違憲 且硬幹「新兩國論」

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
文史工作者徐宗懋（左起）、文史工作者張若彤、新黨副主席李勝峰、中研院近史所副研究員吳啟訥、民主文教基金會董事長桂宏誠，出席「紅色革命vs白色恐怖邁向民族和解的未來圓桌論壇」。
文史工作者徐宗懋（左起）、文史工作者張若彤、新黨副主席李勝峰、中研院近史所副研究員吳啟訥、民主文教基金會董事長桂宏誠，出席「紅色革命vs白色恐怖邁向民族和解的未來圓桌論壇」。

具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕因違反國籍法遭解職案延燒，史雪燕遭質疑有統戰背景，且未放棄中國籍，連帶有5名里長具有中國籍，恐未來也會面臨解職處分。民主文教基金會董事長桂宏誠4日指出，內政部搬出國籍法是「硬扯」， 根本沒有「放棄國籍」問題，因為中華民國法律不認定兩岸是「兩國」，內政部此舉不僅是違憲，還是硬幹「新兩國論」。

桂宏誠指出，因為我方憲法就是一個中國、也就是中華民國，並在國家統一前規範兩岸關係現狀，因此兩岸條例也是使用戶籍取得條件。

桂宏誠進一步解釋，兩岸關係條例就講，大陸地區是中華民國領土，「不是外國或另一國」。大陸居民入籍十年取得身分證與公民權都是依兩岸條例，既然不是用國籍法的歸化，怎麼能扯到雙重國籍而適用國籍法。

民主文教基金會 、徐宗懋圖文館，4日上午舉辦「紅色革命vs白色恐怖邁向民族和解的未來圓桌論壇」，由國內知名文史學者，共同探討二戰後，在台灣的紅色革命與白色恐怖，被民進黨為台獨而隱藏的歷史真相。桂宏誠表示，「知識建構很重要，透過論壇努力破解綠營所建構的知識體系。」

專研近代中國族群政治史的中研院近史所副研究員吳啟訥指出，二戰後，共產黨和國民黨當時都想要追求中華民族復興，但提供不同方案讓老百姓選擇。

文史工作者張若彤表示，228事件當初處理方式，確認是共產黨員就不需要公開判，秘密處決，所以實際上受害的外省人比本省人還多。

文史工作者徐宗懋指出，1949年底中共大獲全勝，1950年中共集中第二、三、四野站軍到福建，地下黨員都已經準備要慶祝接收台灣，蔣介石都在諮詢美國，準備流亡到其他國家，所幸韓戰爆發，讓剛撤退到台灣不久的國府政權獲得喘息，保住了中華民國。

新黨副主席李勝峰指出，現在是個荒謬年代，紅色革命跟白色恐怖，竟變成民進黨的資產。像是林媽兜、鍾浩東等這些人，明明是紅色革命烈士，卻變成白色恐怖烈士，「民進黨找不到真正為台獨犧牲的烈士，只好跟共產搶，把紅色革命而受難的人，扭曲為台獨烈士。」

國籍 烈士

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