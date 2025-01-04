快訊

獨／疫情後新低！春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅兩成最慘

前NMB48島田玲奈結婚了！甜蜜對視圈外尪：和他一起每天都歡樂

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

南韓局勢動盪 美智庫專家：有利北京地緣政治發展

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
自戒嚴令以來，南韓的政治動蕩不斷加深。（路透）
自戒嚴令以來，南韓的政治動蕩不斷加深。（路透）

自戒嚴令以來，南韓的政治動蕩不斷加深。一些分析人士表示，中國可能有機會增加對韓國的影響力。 在小布希政府期間曾擔任負責東亞和太平洋事務的代理助理國務卿，如今是布魯金斯學會亞洲政策研究中心外交政策高級研究員的李維亞（Evans Revere）表示，首爾當前的政治混亂「有利於北京」。

美國之音報導，美國傳統基金會（Heritage Foundation）東北亞高級研究員克林納（Bruce Klingner）指出，若南韓法院作出贊成彈劾尹錫悅的裁定，韓國將舉行總統大選，而民主黨主席李在明被認為是強有力的候選人。新政府將對北京和北韓採取和解態度，而對華盛頓和首爾採取更為敵對的態度，他指出，「中國可能會通過對首爾採取更友好的態度，在南韓和美國之間製造隔閡」。

克林納曾在2024年4月南韓大選前發布報告指出，中國可能發現煽動韓國國內對尹錫悅政策的抵制是有利的，北京利用其統戰部操縱外國公共政策辯論，通過加劇目標國家內部的政治分歧，擴大公眾對某個政治人物或政黨的支持。

美國國會研究處（Congressional Research Service）12月23日公布的一份跨黨派報告強調，南韓的民主黨「傾向於主張與尹錫悅截然不同的政策」，且李在明認為尹錫悅「比之前的韓國領導人更願意公開批評中國」並對此質疑。

布魯金斯學會（Brookings Institution）亞洲政策研究中心韓朝基金會（SK-Korea Foundation）主席呂寅曄（Andrew Yeo）認為，南韓民主黨可能會微調首爾跟北京和華盛頓的立場， 發現自己更不願意支持被視為中國紅線的政策，例如在台海危機中支持台灣。

但呂寅曄也指出，南韓民主黨認識到美國和南韓同盟關係的重要性，預計美國與南韓的關係即使在民主黨政府下仍會保持強勁。

南韓 尹錫悅 民主黨 美國

延伸閱讀

要死一起死！幕僚透露尹錫悅對反對黨黨魁李在明的想法

尹錫悅遭彈劾！接下來會如何？民主韓國為何老是出現失敗總統？

尹錫悅遭彈劾 「南韓川普」拚大位 選舉官司恐成隱憂

尹錫悅宣布戒嚴的那一夜 除了政敵還有法官也在逮捕名單上

相關新聞

擇日再戰！首次逮捕尹錫悅未果 南韓公調處擬明日再闖官邸

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令未果，消息指出，公調處正在研擬對策，可能5日第二度嘗...

南韓局勢動盪 美智庫專家：有利北京地緣政治發展

自戒嚴令以來，南韓的政治動蕩不斷加深。一些分析人士表示，中國可能有機會增加對韓國的影響力。 在小布希政府期間曾擔任負責東...

波蘭接任歐盟輪值主席國 聚焦歐洲安全

波蘭媒體報導，波蘭於2025年元旦正式接任歐盟輪值主席國，總理圖斯克將在未來六個月內主導歐盟議程，並以「安全，歐洲！」為...

美中台博弈／川普習近平欲建立私人管道 誰是關鍵人物

川普選上之後，大家非常注意他與大陸國家主席習近平兩人的互動，雖然習近平按照慣例發了賀電，但是兩人一直沒有通電話，或至少沒有見諸媒體。這和大多數國家的領導人爭相表示與川普通了電話，迥然不同。 目前中美之間既存的20幾個接觸管道，在川普上任前，都已經完全停擺，等候新政府的指示，但是北京在意的不是這些管道，而是習近平與川普之間的私人管道。

印度關注中國西藏大型水壩計劃

（德國之聲中文網）印度政府於1月3日表示，已向中國提出關切，要求確保中國在西藏上游修建的大型水壩不會損害包括印度和孟加拉在內的下游國家利益。 這一水壩若建成，將超過目前位於長江的三峽大壩，成為世

俄羅斯大使：德日兩國永遠不能「入常」

（德國之聲中文網）長期以來，德國一直在努力推動聯合國安理會的改革，並希望能夠在擴編後的安理會中擁有常任理事國席位，但莫斯科對此卻持明確的反對立場。俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈（Wassilij Neben

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。