南韓局勢動盪 美智庫專家：有利北京地緣政治發展

自戒嚴令以來，南韓的政治動蕩不斷加深。一些分析人士表示，中國可能有機會增加對韓國的影響力。 在小布希政府期間曾擔任負責東亞和太平洋事務的代理助理國務卿，如今是布魯金斯學會亞洲政策研究中心外交政策高級研究員的李維亞（Evans Revere）表示，首爾當前的政治混亂「有利於北京」。

美國之音報導，美國傳統基金會（Heritage Foundation）東北亞高級研究員克林納（Bruce Klingner）指出，若南韓法院作出贊成彈劾尹錫悅的裁定，韓國將舉行總統大選，而民主黨主席李在明被認為是強有力的候選人。新政府將對北京和北韓採取和解態度，而對華盛頓和首爾採取更為敵對的態度，他指出，「中國可能會通過對首爾採取更友好的態度，在南韓和美國之間製造隔閡」。

克林納曾在2024年4月南韓大選前發布報告指出，中國可能發現煽動韓國國內對尹錫悅政策的抵制是有利的，北京利用其統戰部操縱外國公共政策辯論，通過加劇目標國家內部的政治分歧，擴大公眾對某個政治人物或政黨的支持。

美國國會研究處（Congressional Research Service）12月23日公布的一份跨黨派報告強調，南韓的民主黨「傾向於主張與尹錫悅截然不同的政策」，且李在明認為尹錫悅「比之前的韓國領導人更願意公開批評中國」並對此質疑。

布魯金斯學會（Brookings Institution）亞洲政策研究中心韓朝基金會（SK-Korea Foundation）主席呂寅曄（Andrew Yeo）認為，南韓民主黨可能會微調首爾跟北京和華盛頓的立場， 發現自己更不願意支持被視為中國紅線的政策，例如在台海危機中支持台灣。

但呂寅曄也指出，南韓民主黨認識到美國和南韓同盟關係的重要性，預計美國與南韓的關係即使在民主黨政府下仍會保持強勁。