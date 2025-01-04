防務合作加深 塞爾維亞部署陸製中程防空導彈武器系統

中國在歐洲的首個「命運共同體」塞爾維亞在軍事上出現進一步合作，塞爾維亞國防部近日公布該國部署中國製造的「FK-3中程防空導彈武器系統」的最新情況，並強調這是該國「防空系統的一個里程碑」。軍事媒體Defence Blog稱，FK-3系統的部署不僅增強塞爾維亞保衛其領空的能力，還標誌著該國與中國的防務關係不斷深化。。

FK-3是中國最新一代「紅旗-22」中程防空導彈的出口型，陸媒環球時報報導，FK-3包括指揮車、導彈發射器、雷達和後勤車輛，使其成為一種多功能、全面的防空解決方案。塞爾維亞國防部的聲明表示，「通過用新的FK-3防空導彈系統武裝空軍和防空部隊，塞爾維亞的空域控制和保護系統得到顯著改善。」

FK-3導彈炮組指揮官陸軍上尉馬尼奇表示，該部隊FK-3防空導彈系統訓練是在中國進行，過程非常複雜、面臨很多挑戰，但該部隊全體成員積極性很高，已經完成各種形式的訓練，能夠獨立使用和維護導彈系統。

2023年10月，時任塞爾維亞副總理兼國防部長武切維奇在接受陸媒採訪時表示，從中國引進現代化的FK-3防空導彈武器系統「會為我國的領空以及整個國家提供更多的安全保障」。

一位大陸軍事專家表示，FK-3防空導彈系統整體作戰能力比較強，同時性價比高。而且該型防空導彈用途廣泛，既可以作為要地防空，也可以作為野戰防空，其出口得到了用戶國家的認可，也是中國出口防空反導體系的拳頭產品，「正因為這款導彈有其獨特的優勢，塞爾維亞通過公開對外展示，以顯示其有足夠的防空能力，對一些國家帶來的潛在威脅有足夠能力應對。」

德國之聲此前報導，軍事專家拉杜洛維奇（Vlade Radulović）指出，「FK3非常重要」，因為塞爾維亞軍隊以前沒有這樣的防空系統，FK3的射程約為100公裡，與前蘇聯時期的涅瓦河系統（Newa）相比，射程顯著增加。