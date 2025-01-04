中國制裁美國28家軍工企業 專家：影響小可忽略

中國2日先後宣布，將28家美國軍工企業列入出口管制管控名單，且將其中10家又列入「不可靠實體清單」，被視為反制美國對台軍售。但專家指出，此舉影響不大，因為這些美企本來就不跟中國做生意，對美國經濟影響更可忽略不計。

美國之音（VOA）中文網報導，中國商務部2日先後作出上述2項宣布中，被列入「出口管制管控名單」的28家美國軍工企業，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及旗下5家公司、通用動力（General Dynamics）及旗下3家公司、雷神公司（RTX Corp）旗下3家公司、波音（Boeing）旗下1家公司，以及另外10多家公司。

這份管控名單發布後，中國企業就被立即禁止向這28家美企銷售軍民「兩用」物項，而這些美企主要活躍於國防承包領域。

報導指出，美國專家對中國發布這2份名單表示，由於美國的國防承包商通常不會與美國的主要對手做生意，因此新的限制措施對中國點名的企業影響不大。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深政治分析學者郭泓均（Raymond Kuo）指出，簡單來說，即使有任何影響，也不會對這些企業造成大的影響，他們本來就不跟中國做生意。至於中國此舉對美國整體經濟的影響，更可忽略不計。

但郭泓均提到，中國的這些制裁確實表明，中國人願意跟美國針鋒相對。如果美國加大對中國貿易制裁的程度，像是總統當選人川普（Donald Trump）威脅要向中國全盤徵收60%的關稅，中國能採用各種方法予以回擊。

至於10家美企被中國列入「不可靠實體清單」，意味著受到的是中國更嚴厲的制裁。而這10家美企分屬洛克希德馬丁、通用動力及雷神，也同時是28家被中國列為「出口管制管控名單」中的10家。

中國2日發布上述兩份名單前不到1週，就曾在2024年12月27日宣布了新一輪對台軍售的美國企業和高管制裁名單，其中包括雷神和波音的子公司。

至於中方的說辭，中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過電子郵件回應中聲稱，中國認定，受出口管制的28家企業「危害中國的國家安全」。中國政府將繼續堅定不移地推動高水準開放，堅定維護各類經營實體的「合法權益」，促進「合規」貿易發展。