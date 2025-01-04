快訊

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

「噁心但想看！」幫貓咪捲鼻涕 拉出過程網驚呼：靈魂被抽出來了

1月速食優惠開吃！ 麥當勞、漢堡王「新春優惠券」 三商炸雞「買一送一」還有這些…

中國制裁美國28家軍工企業 專家：影響小可忽略

中央社／ 北京4日電

中國2日先後宣布，將28家美國軍工企業列入出口管制管控名單，且將其中10家又列入「不可靠實體清單」，被視為反制美國對台軍售。但專家指出，此舉影響不大，因為這些美企本來就不跟中國做生意，對美國經濟影響更可忽略不計。

美國之音（VOA）中文網報導，中國商務部2日先後作出上述2項宣布中，被列入「出口管制管控名單」的28家美國軍工企業，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及旗下5家公司、通用動力（General Dynamics）及旗下3家公司、雷神公司（RTX Corp）旗下3家公司、波音（Boeing）旗下1家公司，以及另外10多家公司。

這份管控名單發布後，中國企業就被立即禁止向這28家美企銷售軍民「兩用」物項，而這些美企主要活躍於國防承包領域。

報導指出，美國專家對中國發布這2份名單表示，由於美國的國防承包商通常不會與美國的主要對手做生意，因此新的限制措施對中國點名的企業影響不大。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深政治分析學者郭泓均（Raymond Kuo）指出，簡單來說，即使有任何影響，也不會對這些企業造成大的影響，他們本來就不跟中國做生意。至於中國此舉對美國整體經濟的影響，更可忽略不計。

但郭泓均提到，中國的這些制裁確實表明，中國人願意跟美國針鋒相對。如果美國加大對中國貿易制裁的程度，像是總統當選人川普（Donald Trump）威脅要向中國全盤徵收60%的關稅，中國能採用各種方法予以回擊。

至於10家美企被中國列入「不可靠實體清單」，意味著受到的是中國更嚴厲的制裁。而這10家美企分屬洛克希德馬丁、通用動力及雷神，也同時是28家被中國列為「出口管制管控名單」中的10家。

中國2日發布上述兩份名單前不到1週，就曾在2024年12月27日宣布了新一輪對台軍售的美國企業和高管制裁名單，其中包括雷神和波音的子公司。

至於中方的說辭，中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過電子郵件回應中聲稱，中國認定，受出口管制的28家企業「危害中國的國家安全」。中國政府將繼續堅定不移地推動高水準開放，堅定維護各類經營實體的「合法權益」，促進「合規」貿易發展。

國防 美國 軍售 雷神

延伸閱讀

川普介入擺平共和黨極右派 強生連任美國會議長

強生當選聯邦眾議院議長 川普讚美國光明未來徵兆

美國聯邦眾議院議長選舉 強生驚險連任議長

美國考慮對中國無人機實施新限制 北京抨擊

相關新聞

盧卡申科透露一月總統大選前將訪陸：與中國合作是偉大的事

據白俄羅斯國家通訊社，白俄羅斯總統亞歷山大．盧卡申科表示，他將於2025年年初訪問中國。盧卡申科在一場與各州執行委員會主...

防務合作加深 塞爾維亞部署陸製中程防空導彈武器系統

中國在歐洲的首個「命運共同體」塞爾維亞在軍事上出現進一步合作，塞爾維亞國防部近日公布該國部署中國製造的「FK-3中程防空...

陸駐俄大使：中國比任何時候都更接近實現統一目標

據俄羅斯衛星通訊社，大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，中國比以往任何時候都更接近實現統一台灣的目標，北京有能力實現這一目標。

香江風情／幸福未必開心 呻吟必定有病

香港年尾年頭預測多變化也多，如說股市將暢旺、說遊客將大增，過完元旦都被當頭一棒。然而跨年之後，有更多預測說香港樓市今年有...

延續陸外長35年慣例 王毅5日出訪非洲4國

大陸外交部昨天宣布，外長王毅將於明天（五日）至十一日受邀訪問納米比亞、剛果、查德、奈及利亞，這是大陸外長連續卅五年在每年...

推鳳梨釋迦 饒慶鈴4日搶頭香訪陸

新年伊始，台東縣長饒慶鈴今日將訪問大陸，成為今年第一位登陸的縣市首長。根據官方公開的計畫書，她此行將會行銷農產品、期盼增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。