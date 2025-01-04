陸駐俄大使：中國比任何時候都更接近實現統一目標

據俄羅斯衛星通訊社，大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，中國比以往任何時候都更接近實現統一台灣的目標，北京有能力實現這一目標。

報導稱，張漢暉在為衛星通訊社撰寫的文章中表示，重新統一是歷史潮流，是經歷苦難的正確道路。 「台獨「是歷史的倒退和注定失敗的道路。中華民族始終堅持國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。

據他說，任何人都不要低估中國人民維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

張漢暉在文章中總結說，中國比以往任何時候都更接近中華民族偉大復興的目標，更有信心，更有力量，更接近實現國家完全統一。中國必將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢！