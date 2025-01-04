盧卡申科透露一月總統大選前將訪陸：與中國合作是偉大的事

據白俄羅斯國家通訊社，白俄羅斯總統亞歷山大．盧卡申科表示，他將於2025年年初訪問中國。盧卡申科在一場與各州執行委員會主席和明斯克市執行委員會主席會面時發表講話，強調他即將對中國的訪問，和此訪對國家發展的重要性。

盧卡申科說，他邀請各州州長討論選舉組織工作。他之所以現在邀請，是因為日程安排太緊，無法在未來舉行這樣的會議。而除了聖誕節的傳統節慶和新年活動，以及「精神復興」獎頒獎等活動外，他還必須在選舉前訪問中國。

白俄羅斯中央選舉委員會去年10月宣布，將於 2025年1月26日舉行下屆總統大選，目前確定共有5名符合資格的候選人，但被西方國家認定是獨裁者的盧卡申科，十分篤定他將可以再次贏得勝選，開啟新的5年任期。由於盧卡申科表明他將在選前訪問中國，這意味著他可能就在近日就會造訪北京。但中方外交系統還未發布盧卡申科訪問中國的任何訊息。

盧卡申科強調：「還有國際訪問，訪問中國。這種訪問是不能拒絕的。因為這是我們國家的未來。與習近平會面和訪問中國是什麼？這是我們國家的未來。與中國的合作是一件偉大的事」。

盧卡申科補充說：「我們必須舉辦傳統活動，我根本沒有更多的時間來組織和控制這次競選活動。因此，我懇請你們妥善組織一切活動」。

據大陸環球時報，俄羅斯塔斯社、白俄羅斯通訊社先前曾經報導，盧卡申科2024年12月23日也公開透露，他將與俄羅斯總統普亭舉行會晤並將訪問中國。