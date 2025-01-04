聽新聞
0:00 / 0:00
延續陸外長35年慣例 王毅5日出訪非洲4國
大陸外交部昨天宣布，外長王毅將於明天（五日）至十一日受邀訪問納米比亞、剛果、查德、奈及利亞，這是大陸外長連續卅五年在每年年初首訪非洲。
中國大陸長年重視與非洲的關係，毛澤東曾說，「是非洲兄弟們把中國抬進聯合國的」。多年來，中國大陸不斷援助非洲多國，或減免債務、或協助基礎建設。大陸外長更是自卅五年前，每年年初首訪非洲，一直延續迄今。去年初，王毅於一月十三日至十八日訪問埃及、突尼西亞、多哥、象牙海岸等非洲國家。
去年九月，中國大陸在北京舉辦中非合作論壇峰會，大陸國家主席習近平說當時，未來三年，願提供非洲國家人民幣三千六百億元人民幣（約合台幣一點六二兆元）額度的資金支持，以推動中非攜手推動現代化的「十大夥伴行動」實施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言