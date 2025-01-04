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延續陸外長35年慣例 王毅5日出訪非洲4國

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸外交部昨天宣布，外長王毅將於明天（五日）至十一日受邀訪問納米比亞、剛果、查德、奈及利亞，這是大陸外長連續卅五年在每年年初首訪非洲

中國大陸長年重視與非洲的關係，毛澤東曾說，「是非洲兄弟們把中國抬進聯合國的」。多年來，中國大陸不斷援助非洲多國，或減免債務、或協助基礎建設。大陸外長更是自卅五年前，每年年初首訪非洲，一直延續迄今。去年初，王毅於一月十三日至十八日訪問埃及、突尼西亞、多哥、象牙海岸等非洲國家。

去年九月，中國大陸在北京舉辦中非合作論壇峰會，大陸國家主席習近平說當時，未來三年，願提供非洲國家人民幣三千六百億元人民幣（約合台幣一點六二兆元）額度的資金支持，以推動中非攜手推動現代化的「十大夥伴行動」實施。

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