大陸怪物級海警船1日抵達黃岩島海域 加強控制

綜合美中媒體報導，有「怪物」之稱、排水量達1.2萬噸的中國大陸海警5901號船，1日抵達有主權爭議的南海黃岩島海域。而這艘「怪物」抵達前，更有至少3艘中國大陸海警船及7艘民兵船已抵達當地，其中1艘還在1日舉行升旗儀式。

近1、2年來，中國大陸與菲律賓船隻在黃岩島頻頻發生衝突，周邊海域的緊張情勢急劇升高。而在中國大陸網路上，除了中方在黃岩島海域加強部署海上力量的消息外，近來更出現不少諸如「中國大陸開始在黃岩島填海造陸」的假訊息，卻也能吸引不少中國大陸網友點閱。

自由亞洲電台英語組報導，美國史丹佛大學國家安全創新中心「海洋之光」（SeaLight）專案主任鮑威爾（Ray Powell）受訪表示，重達1.2萬噸的中國大陸5901號海警船1日抵達黃岩島海域。但在此之前，黃岩島海域至少已有編號3106、3302、3305的中國大陸海警船，以及7艘民兵船。

鮑威爾認為，中國大陸將5901號海警船加入部署，進一步表明中國大陸試圖鞏固其對黃岩島海域的實際控制。

根據報導，有「怪物」之稱的中國大陸5901號海警船配有重機槍，且設有直升機平台。目前尚不清楚5901號是否曾搭載直升機，但中國大陸海警上週曾使用另一艘海警船在黃岩島進行艦載直升機訓練。

中國大陸現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄在微博發文宣稱，中國大陸未來將更加關注南海的空中部署，目的是警告美國和菲律賓，在派遣偵察機和無人機進入「中國大陸空域」前需「慎重考量」。

另據央視報導，中國大陸海警3302號船「川山艦」元旦早晨在黃岩島海域舉行升旗儀式，參與儀式的海警官兵紛紛表態，指自己「我會堅守在祖國的海疆」、「請黨放心，請祖國放心」。

鑑於菲律賓2024年起不斷挑戰中國大陸對黃岩島的控制，中國大陸越來越加強在黃岩島的戰備訓練。同年12月，共軍南部戰區部隊組織海空兵力加強黃岩島海空域巡邏警戒，強化管控力度，12月29日，共軍南部戰區更組織海空兵力，在黃岩島領海、領空及周邊區域開展大規模的戰備警巡。