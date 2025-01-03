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傳中日韓1月東京舉行外長會有望？大陸外交部未證實

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
毛寧。（美聯社）
毛寧。（美聯社）

傳出中日韓外長會有望於1月在東京舉行，成為三國關係進一步修復的風向標，但大陸外交部發言人毛寧3日僅表示，「目前我沒有可以提供的資訊」，未做回應和證實。

毛寧3日主持大陸外交部例行記者會，會上有日媒詢問，中日韓政府將於1月在東京舉行三國外長會，陸方能否證實？毛寧回應說，「你這個問題，目前我沒有可以提供的資訊。」

去年底，日本外相岩屋毅進行上任後首次赴陸訪問，與大陸國務院總理李強和外長王毅會談，陸方也評價此訪「基調友好、積極、正面」後，日本共同社就曾引述多名外交消息人士指，王毅擬於2月訪日的方案已經「浮出水面」。

日媒當時報導稱，配合王毅訪日方案，日中兩國政府已就此展開探討，也考慮時隔約6年實施有經濟部長等參與的「日中經濟高層對話」，另也摸索在其前後舉行日中韓三國外長會談。

去年5月底，中日韓復辦三國峰會，由大陸國務院總理李強，和時任日本首相岸田文雄、時任韓國總統尹錫悅出席並簽署多項合作協議後，中日韓三國外交部高層，亦曾於去年10月在東京舉行會晤，當時就有日媒報導稱，三國就適時展開外長會談與首腦會晤協調達成一致，首先力爭在2025年初舉行外長會談。

另就區域合作，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）今年1月1日為生效三周年，毛寧在今天的記者會上表示，（RCEP）是全球參與人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易協定，為亞太區域經濟整合注入了強勁動力，為成員國帶來了巨大的市場機遇，中國是RCEP的最大經濟體，將持續全面高品質實施RCEP，推動亞太地區的自由貿易提質升級，以實現共同發展繁榮。

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