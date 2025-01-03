快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

美前副總統彭斯將赴港參加商業論壇 個人身分出席不會晤官員

中央社／ 香港3日電
據報導，美國前副總統彭斯本月中將會到香港參加一項商業論壇。 路透社
據報導，美國前副總統彭斯本月中將會到香港參加一項商業論壇。 路透社

據報導，美國前副總統彭斯（Mike Pence）本月中將會來港參加一項商業論壇。

南華早報今天在報導中指出，彭斯是以個人身分參加瑞銀財富論壇，並將會致開幕辭，期間他會與香港商界領袖進行互動，但此行只是私人性質，不會會晤港府官員。

報導表示，彭斯來港之前的兩個月，華府降低了對大陸的旅遊警示，而中方也釋放了3名被大陸囚禁的美國人，當中有人被囚禁多年。

據指出，彭斯於2015年曾以印第安納州州長身分訪問大陸，但公開資料顯示，他從未訪問過香港。

報導表示，彭斯過去對大陸態度強硬，但川普初任總統時，他在參與對大陸的決策上角色有限，也沒有受到北京方面制裁。

此外，香港壹傳媒集團創辦人黎智英在其國安案件上自辯時曾提及彭斯，他在庭上否認在「反送中」運動爆發之後，曾要求彭斯及時任國務卿蓬佩奧（MikePompeo）對大陸及香港採取行動。

彭斯 美國 香港

延伸閱讀

美碼頭罷工恐再起 勞資擬7日談判港口自動化歧見

九龍城寨、破．地獄賣座救不了 港去年票房13年來最差

研究：川普若徵60%關稅 中國出口及GDP將同遭重創

香港獨立書店辦閱讀活動 參觀者遭警員截查

相關新聞

中國大陸星地激光通信大突破 第一次領先馬斯克的星鏈

中國在激光數傳領域又實現一重大突破——首次星地激光100Gbps超高速高分辨遙感影像傳輸試驗成功。香港南華早報報導，這是...

美國擬禁大陸無人機 陸外交部：將採取一切必要措施

美國商務部近日表示，基於國安考量，正研議新規，限制或禁止中國大陸無人機在美國境內使用。大陸外交部發言人毛寧3日說，中方一...

訪陸搶頭香 饒慶鈴：是去解決問題不是製造問題

大陸國台辦在日前向駐北京台媒發出採訪通知，指「辦領導」將於4日傍晚在釣魚台國賓館會見「台灣客人」，而這名客人外傳是台東縣...

王毅1月將訪非洲四國 延續大陸外長年初首訪非洲35年慣例

大陸外交部3日宣布，外長王毅將於1月5日至11日受邀訪問納米比亞、剛果、查德、奈及利亞，這是大陸外長連續35年在年初首訪...

傳中日韓1月東京舉行外長會有望？大陸外交部未證實

傳出中日韓外長會有望於1月在東京舉行，成為三國關係進一步修復的風向標，但大陸外交部發言人毛寧3日僅表示，「目前我沒有可以...

美前副總統彭斯將赴港參加商業論壇 個人身分出席不會晤官員

據報導，美國前副總統彭斯（Mike Pence）本月中將會來港參加一項商業論壇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。