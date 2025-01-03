美前副總統彭斯將赴港參加商業論壇 個人身分出席不會晤官員
據報導，美國前副總統彭斯（Mike Pence）本月中將會來港參加一項商業論壇。
南華早報今天在報導中指出，彭斯是以個人身分參加瑞銀財富論壇，並將會致開幕辭，期間他會與香港商界領袖進行互動，但此行只是私人性質，不會會晤港府官員。
報導表示，彭斯來港之前的兩個月，華府降低了對大陸的旅遊警示，而中方也釋放了3名被大陸囚禁的美國人，當中有人被囚禁多年。
據指出，彭斯於2015年曾以印第安納州州長身分訪問大陸，但公開資料顯示，他從未訪問過香港。
報導表示，彭斯過去對大陸態度強硬，但川普初任總統時，他在參與對大陸的決策上角色有限，也沒有受到北京方面制裁。
此外，香港壹傳媒集團創辦人黎智英在其國安案件上自辯時曾提及彭斯，他在庭上否認在「反送中」運動爆發之後，曾要求彭斯及時任國務卿蓬佩奧（MikePompeo）對大陸及香港採取行動。
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