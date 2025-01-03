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訪陸搶頭香 饒慶鈴：是去解決問題不是製造問題

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
大陸國台辦則在日前向駐北京台媒發出採訪通知，指「辦領導」將於4日傍晚在釣魚台國賓館會見「台灣客人」，而這名客人外傳是台東縣長饒慶鈴，饒則表示，此行將會行銷農產品，同時去了解銷售的釋迦通路有無再加強的部分。記者尤聰光／攝影
大陸國台辦則在日前向駐北京台媒發出採訪通知，指「辦領導」將於4日傍晚在釣魚台國賓館會見「台灣客人」，而這名客人外傳是台東縣長饒慶鈴，饒則表示，此行將會行銷農產品，同時去了解銷售的釋迦通路有無再加強的部分。記者尤聰光／攝影

大陸國台辦在日前向駐北京台媒發出採訪通知，指「辦領導」將於4日傍晚在釣魚台國賓館會見「台灣客人」，而這名客人外傳是台東縣長饒慶鈴，饒則表示，此行將會行銷農產品，同時去了解銷售的釋迦通路有無再加強的部分。

饒慶鈴說，這個行程去年前就排定，目的是再為台東釋迦行銷，順便了解銷售大陸地區的釋迦，有無地方需要再加強改進，這樣才能讓更多釋迦或其他農產品的銷售量提升，這對台東農產是好事加一，她和縣府團隊是去解決和了解問題，不是製造問題，外界應該多鼓勵與祝福。

自2021年台東釋迦暫停輸陸後，縣府及加強輔導農民、集貨包裝廠展開一系列的品質提升，包括補助農民購買空壓機，加強採果後初步清潔、輔導農民投入產銷履歷驗證，並與台東大學合作，訂出台東鳳梨釋迦品質管理規範。

台東鳳梨釋迦品質管理規範除協助農民改善場域，也舉辦人員培訓課程，去年共培訓𝟱𝟱𝟰位符合安全衛生標準的作業人員，更透過獎金鼓勵優秀包裝廠持續精進品質，多次實地檢視作業流程，確保最佳的鳳梨釋迦外銷品質。

而縣府努力終於在前年6月及12月，獲得陸方註冊重新開放。去年底陸方再新增𝟭𝟯𝟲𝟳筆果園、𝟯家包裝廠取得註冊，累計共有𝟰𝟬家包裝廠、𝟮𝟲𝟱𝟱筆果園鳳梨釋迦可外銷登陸。饒此次訪陸繼續努力拓展釋迦外銷通路。

饒慶鈴進一步表示，此次訪陸行程，除推廣農產品及多元行銷釋迦通路，還有青年發展事務交流等，訪陸期間任何活動團員不會受訪及發言，行程活動內容都由縣府新聞科統一對外發布。

農民 鳳梨釋迦

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