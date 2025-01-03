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今年首位登陸訪問的縣市長 台東縣長饒慶鈴明赴北京

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
台東縣長饒慶鈴即將訪問大陸，圖為她2023年6月赴廈門海峽論壇時公開表示台東縣府非常努力處理介殼蟲問題，希望兩岸盡快重啟運銷合作，讓台東農友能提早做好準備，提供最高品質鳳梨釋迦到中國大陸。（記者廖士鋒／攝影）
台東縣長饒慶鈴即將訪問大陸，圖為她2023年6月赴廈門海峽論壇時公開表示台東縣府非常努力處理介殼蟲問題，希望兩岸盡快重啟運銷合作，讓台東農友能提早做好準備，提供最高品質鳳梨釋迦到中國大陸。（記者廖士鋒／攝影）

新年伊始，台東縣長饒慶鈴將於4日訪問大陸，成為2025年第一位登陸訪問的縣市首長，根據官方出具的計畫書，她此行將會行銷農產品、期盼增強台東農產品在大陸地區的銷售量。而大陸國台辦則在日前向駐北京台媒發出採訪通知，指「辦領導」將於4日傍晚在釣魚台國賓館會見「台灣客人」，但北京官方並未向媒體證實具體會見的人物名單。

本報記者3日午間在移民署官網查詢發現，饒慶鈴即將在4日至9日訪問大陸，一共6天的行程將到北京、上海，具體而言將在4日抵達北京，並於5日辦理「農產業推廣活動」，7日轉晚上海，並參訪企業，到9日自上海返回台灣。據計劃書，饒慶鈴將帶領「台東縣青年事務發展委員會」委員及相關產業人士約30日登陸，主要目的在於推廣農產品、多元行銷通路、增進青年多元發展等。

此外，大陸國台辦在2024年12月31日已向駐北京的台媒發出採訪通知，宣告「我辦領導」將於4日會見「台灣人士」。不過官方口風甚緊，遲遲未向媒體確認具體是哪位台灣人士。據本報記者了解，國台辦領導將會見的人士，並非國民黨現任高層。

公開資料顯示，大陸海關總署2021年9月20日以台灣的鳳梨釋迦驗出介殼蟲為由 ，禁止輸入，直到2023年6月20日公告恢復輸入，同年底首批鳳梨釋迦出口大陸。但在2024年9月25日起，大陸停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品的免徵進口關稅政策，換言之2005年「連胡會」後開始的台灣水果免稅政策正式走入歷史。

根據本報記者3日查詢大陸海關總署官網「港澳台地區動植物產品及其檢疫註冊名單」，目前對全台灣開放的鳳梨釋迦（陸稱番荔枝），總註冊在有效期限的家數為2,695家。全部獲得註冊有效的台灣新鮮水果廠家則為2,759家，除鳳梨釋迦外，其餘64家產品皆為文旦柚，文旦柚係於2024年9月由陸方重啟恢復進口。

北京 鳳梨釋迦

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