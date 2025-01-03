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暫停海峽導報駐點 民進黨：沒秩序不健康交流須管制

中央社／ 台北3日電

陸委會宣布暫停「海峽導報」及其所屬福建日報集團來台駐點。中國國台辦批評，兩岸新聞交流開倒車。民進黨今天表示，睜眼說瞎話、指鹿為馬；民進黨立場就是健康有序的交流，如果是沒秩序、不健康，當然必須加以提醒與管制，捍衛台灣的民主自由不會被威權政府攻破。

針對陸委會以從事對台統戰為由，宣布暫停批准「海峽導報」及其所屬福建日報集團來台駐點，中國大陸國台辦陳斌華2日晚間聲稱，這是以「莫須有的說辭污蔑」。並批評這是在兩岸新聞交流上「公然開倒車」，是對兩岸交流合作的「蓄意破壞」。

陸委會主委邱垂正今天表示，「中國說我們沒有新聞自由，這就像是夏蟲語冰一樣，反而自曝其短」。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕上午受訪表示，中國當局經常睜眼說瞎話、指鹿為馬，從公開資料可以看出「海峽導報」是對台統戰非常重要的角色，政府進一步加以管制是沒有問題的。

吳峻鋕說，是否涉及兩岸媒體交流，民進黨的立場非常清楚就是健康有序的正常交流，如果是沒有秩序、不健康的，台灣方面當然必須加以提醒與管制，捍衛台灣的民主自由不會被威權政府攻破。

民進黨 陸委會

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