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暫停海峽導報來台駐點 邱垂正：名額給其他陸媒

中央社／ 台北3日電
陸委會主委邱垂正。記者陳政錄／攝影
陸委會主委邱垂正。記者陳政錄／攝影

陸委會暫停批准大陸媒體海峽導報與其所屬福建日報報業集團來台駐點。陸委會主委邱垂正今天表示，歡迎中國大陸媒體記者來台駐點採訪，海峽導報釋出的名額將讓給其他陸媒。

邱垂正於3日上午接受廣播節目訪問。邱垂正在節目上表示，海峽導報在台涉及與來台目的不符活動，不是從事一般的新聞媒體採訪工作，經過各方面調查，其涉及對台統戰滲透等活動，依法依規必須加以規管。

邱垂正強調，新聞交流是兩岸增進認識彼此的方式，政府也尊重新聞自由，不過海峽導報涉及違反來台進行單純新聞採訪目的，經過縝密作業，評估海峽導報已經不適合在台進行採訪工作，所以停止其來台駐點。

「我們會把名額讓給中國大陸其他的媒體過來」，邱垂正說，歡迎中國大陸相關媒體增派記者來台駐點採訪；不過不希望來台進行統戰滲透，單純的交流應該被用心呵護，不樂見也不允許將兩岸新聞交流用於對台統戰滲透。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華昨晚對於海峽導報來台駐點喊卡一事表示，這是以莫須有說辭汙衊陸媒駐點記者正當採訪報導行為，這是兩岸新聞交流上公然開倒車、這是對兩岸交流合作的蓄意破壞。

邱垂正回應陳斌華。他說，台灣媒體記者赴陸駐點也是遵循中國大陸相關規定，不可能去從事違法行為、違規行為；進行滲透分化等統戰工作已經偏離一名新聞記者採訪的單純職責，陸媒記者來台必須從事合法合規、合乎入境許可的採訪活動。

邱垂正提到，陸委會與在台駐點陸媒記者主管機關文化部經常問候在台駐點陸媒記者，會提醒相關規定；這些陸媒記者在台灣較少參加政府機關記者會，過往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間，也有為在台駐點陸媒記者申請疫苗施打。

陸委會副主委兼發言人梁文傑2日下午於例行記者會上表示，經過評估，海峽導報具有明顯從事對台統戰工作性質，未來將暫停批准海峽導報與其所屬福建日報報業集團來台駐點。

梁文傑指出，目前海峽導報有1名記者在台駐點，駐點時間至1月23日，不會要求其提早離境，未來將暫停批准其新的輪替記者來台駐點。

統戰 邱垂正

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