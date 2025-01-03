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海協會張志軍：共同推動兩岸關係和平發展

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸海協會會長張志軍發表新年寄語，表示海協會將一如既往地與廣大台灣同胞交流交心、團結合作，以互動積累共識、以文化夯實認同、以合作擴大福祉，共同推動兩岸關係和平發展。（中新社）
大陸海協會會長張志軍發表新年寄語，表示海協會將一如既往地與廣大台灣同胞交流交心、團結合作，以互動積累共識、以文化夯實認同、以合作擴大福祉，共同推動兩岸關係和平發展。（中新社）

繼大陸國台辦主任宋濤發表新年寄語後，大陸海協會張志軍3日也發表署名文章，表示新的一年，海協會將一如既往地與廣大台灣同胞交流交心、團結合作，以互動積累共識、以文化夯實認同、以合作擴大福祉，共同推動兩岸關係和平發展，攜手書寫民族復興宏偉篇章。

張志軍3日在中共中央台辦（國台辦）下屬事業單位、海協會主辦的《兩岸關係》雜誌，發表題為《賡續使命 揚帆遠航》的新年寄語，回顧2024年和對2025年提出展望。

張志軍認為，2024年是兩岸關係聚勢謀遠、蘊蓄新機的一年，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，團結廣大台灣同胞，共同追求和平統一美好未來，堅定守護中華民族共同家園。

張志軍並舉例兩岸高校師生互訪、金馬旅遊重啟，甚至是「從《中國人》唱響台北到『小紅書』受寵兩岸」等為例，表示兩岸從人員往來持續恢復到經貿活動好戲連台，「兩岸中國人情更濃、心更近、利更融，中華民族共同體意識更加牢固」。

張志軍表示，2024年，海基會在反對「台獨」分裂、推動交流合作、妥處突發事件、維護同胞權益等方面做出新的成績，堅決回擊各種歪曲否認「九二共識」的言論，夯實和擴大「兩岸同屬一個中國」的認同基礎，不斷擴大與新老朋友聯繫交流，廣泛參加涉台活動，積極邀請島內（指台灣）團體來訪，在增進兩岸同胞福祉、推動兩岸關係和平發展中發揮了更大的作用。

張志軍說，兩岸同屬一個國家、一個民族，是血濃於水、不可分割的命運共同體，國家強大、民族興盛必將使兩岸中國人腰更直、胸更挺、氣更足，使台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好。

他強調，不論遇到多少阻礙，祖國大陸都將始終以台灣同胞福祉為念，堅定推動兩岸同胞交流交往、走近走親，推動兩岸關係和平發展、融合發展。不論遇到怎樣的逆流，祖國大陸都將堅守「一個中國原則」立場，堅定維護國家主權和領土完整。他還說，國家統一是歷史大勢、民族大義、家國正道，兩岸同胞要堅持中華民族認同，堅定中華文化自信，共促兩岸團圓未來，共享民族復興榮光。

張志軍最後說，新的一年裡，海協會將牢記初心使命、積極擔當作為，一如既往地與廣大台灣同胞交流交心、團結合作，以互動積累共識、以文化夯實認同、以合作擴大福祉，共同推動兩岸關係和平發展，攜手書寫民族復興宏偉篇章。

張志軍 海協會 關係

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