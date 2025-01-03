快訊

1月20日記得刷本子！這8.5萬人能領退稅紅包

錄影帶全面消失？第一批產品將在今年2025全消磁

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

聽新聞
0:00 / 0:00

美中開年南海互別苗頭 卡爾文森號重返南海延安艦率艦隊實戰化演練

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
央視新聞報導，萬噸大驅延安艦與南部戰區某驅逐艦支隊也赴南海某海域進行實戰化演練。 央視直播畫面
央視新聞報導，萬噸大驅延安艦與南部戰區某驅逐艦支隊也赴南海某海域進行實戰化演練。 央視直播畫面

南海戰略態勢感知，1月3日，根據自動識別系統（AIS）訊號，美國海軍「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南海。在此前，航空母艦打擊群於2024年12月29日至2025年1月2日停靠馬來西亞巴生港，進行為期4天的例行訪問。

而同一時間，央視新聞軍事頻道報導，解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊多型艦艇組成的編隊已經解纜起航，奔赴預定海域，將連續多天展開實戰化訓練。據悉，「萬噸大驅」延安艦將全程參與。編隊將緊貼宣教任務，大力進行針對性、檢驗性、對抗性訓練。

由於南部戰區負責鎮守的海域主要就是南海，因此就在2025年開年之際，解放軍延安艦所率艦隊與美軍卡爾文森號打擊群形同在南海各自顯露肌肉，展開一場間接的對抗。

美海軍卡爾文森號航母打擊群在12月28日離開南海赴馬來西亞巴生港時，被大陸網民認定是刻意避開解放軍南部戰區在黃岩島實施戰備警巡的行動，是一種怯懦的行為。

因為它離開南海的隔天即2024年12月29日，解放軍南部戰區就在黃岩島展開戰備警巡，轟-6K轟炸機並掛載實彈升空巡航黃岩島。而在此前，「卡爾文森號」航母打擊群是在12月24日進入南海進行例行演習，僅四天後即12月28日卻匆匆離開南海，因此被認為是為避開與解放軍南部戰區的戰備警巡形成正面對峙之勢。

但如今卡爾文森號剛進入南海，卻又正逢南部戰區的實戰演練。

在央視軍事的報導畫面中，央視記者甚至站在一艘泊靠岸邊的潛艦前方，艦上並有潛艦的六名艦上成員以稍息站姿站立，似在暗示此次實戰化演練也有潛艦參與。不過央視記者只提到有多型先進導彈驅逐艦與護衛艦組成的編隊已經啟航，進行多天的實戰化演練，並提及延安艦也將全程參與，並未提到潛艦。

「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南海。 南海戰略態勢感知官微
「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南海。 南海戰略態勢感知官微

南海 解放軍 馬來西亞

延伸閱讀

跨年螢幕播央視頻道 北市觀傳局將開罰承辦廠商

2025年第一個工作日 共軍宣布：全軍開訓

解放軍元旦MV配劉德華的歌 銀杏、飛鳥意味著什麼？

解放軍頻繁發布新武器 專家：宣示大國地位軍力

相關新聞

美中開年南海互別苗頭 卡爾文森號重返南海延安艦率艦隊實戰化演練

據南海戰略態勢感知，1月3日，根據自動識別系統（AIS）訊號，美國海軍「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南...

海協會張志軍：共同推動兩岸關係和平發展

繼大陸國台辦主任宋濤發表新年寄語後，大陸海協會長張志軍3日也發表署名文章，表示新的一年，海協會將一如既往地與廣大台灣同胞...

春哥侃陸／中共不放過貪官 重開殺戒首位「死立執」曝光

中共開年第一會，是一月六日一連三天召開的中共中紀委全會，每次中紀委會前，例行要「抓一批」，今次中紀委全會前夜之變，是重開殺戒要「殺一批」。 六日召開的會議，全名「二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議」。每屆中共中央委員會組成同期，新組中共中央紀委。年年會前都有節目，如展開特定題目的專項學習動員行動；選不同地方不同部門抓一批貪官等。但今次中紀委全會前夕，低調開了殺戒，再度對貪官實施「死立執」。

【專家之眼】2027、2035與2049 三個重要節點

最近大陸重量級鷹派學者閻學通指出，北京未來4年（至2028年）的主要注意力將集中在重振經濟，不會在這期間制定統一台灣的時...

我禁海峽導報在台駐點 國台辦：新聞交流開倒車

陸委會二日宣布以「統戰」為由，暫停大陸海峽導報在台灣駐點，對此大陸國台辦晚間回應指出，「這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，...

國台辦新年寄語 宋濤：續推全面恢復兩岸三通

大陸國台辦主任宋濤循例於昨天發表新年寄語，他對於過去一年的回顧，除了重申反獨促統外，還提到「持續推動全面恢復兩岸三通和各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。