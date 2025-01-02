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國台辦批兩岸新聞交流開倒車 陸委會：對統戰不能容忍

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會宣布暫停大陸媒體「海峽導報」來台駐點，大陸國台辦發言人陳斌華晚間批評，這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，陸委會深夜對此回應，我們歡迎大陸媒體來台採訪，但對從事统戰工作的絕不容忍。（本報系資料照片）
陸委會宣布暫停大陸媒體「海峽導報」來台駐點，大陸國台辦發言人陳斌華晚間批評，這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，陸委會深夜對此回應，我們歡迎大陸媒體來台採訪，但對從事统戰工作的絕不容忍。（本報系資料照片）

針對陸委會今天以從事對台統戰工作且曾介入總統大選為由，宣布暫停大陸媒體「海峽導報」及其所屬福建日報報業集團來台駐點，大陸國台辦發言人陳斌華晚間批評，這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞。陸委會深夜對此回應，我們歡迎大陸媒體來台採訪，但對從事統戰工作的絕不容忍。

陸委會副主委梁文傑2日宣布，有關最近大陸駐台媒體海峽導報，政府經過評估，該媒體具有明顯從事對台統戰工作的性質，而且該報的社務委員林靖東曾經拿經費指示捏造民調，介入總統大選，「我們認為海峽導報已經不是單純的新聞媒體，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點」。

梁文傑表示，目前海峽導報有一位記者在台駐點，期限到今年1月23日。至於是否會讓該名記者提前離境？梁文傑說，「該離開就請他走」，陸委會不會再批准該媒體新的輪替記者來台。

就此，大陸國台辦2日晚間以發言人陳斌華答記者問方式回應媒體詢問指出，評賴清德政府上台以來，不擇手段限制阻撓兩岸交流合作，現在又以莫須有的說辭汙蔑大陸媒體駐點記者正當採訪報導行為，暫停相關媒體赴台駐點。

陳斌華表示，這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果。他呼籲賴政府「應立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益」。

目前在台駐點大陸媒體共有8家，包含央視、央廣、新華社、人民日報、中新社、廈門衛視、海峽導報、湖南廣電，總共有12名記者。

梁文傑 陳斌華 陸委會

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